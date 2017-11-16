И снова – про импичмент: демократы нашли новые изъяны в политике Трампа

Вашингтон, , 02:41 — REGNUM Инициатива объявления импичмента американскому президенту Дональду Трампу была высказана представителями Демократической партии США в конгрессе, передает CNN.

Очередные претензии к главе Белого дома вызваны его «препятствиями правосудию». Соответствующая формулировка была изложена наряду с обвинениями в ограничении свободы слова.

Всего демократами были представлены пять статей. Таким образом, снова обозначена идея об объявлении импичмента.

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Напомним, тема импичмента Трампу звучит не впервые. Она тиражируется американскими СМИ практически с момента инаугурации 45-го президента.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября соотечественник Трампа миллиардер Том Стайер начал информационную кампанию под лозунгом «Необходимо объявить импичмент».

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