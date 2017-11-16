Уже не до «заморозки»: Трамп и Си Цзиньпин решили, что делать с КНДР

Вашингтон, , 02:15 — REGNUM План двойного замораживания в отношении Северной Кореи, доказавший свою неэффективность, не будет принят Вашингтоном и Пекином, заявил американский президент Дональд Трамп, передает FoxNews.

«Председатель КНР Си Цзиньпин признал, что ядерная Северная Корея представляет огромную угрозу Китаю, и мы согласились, что не примем так называемые соглашения взаимной заморозки», — сказал Трамп.

По словам американского лидера, тактика «заморозки» в отношении Северной Кореи оказалась неэффективной. В связи с нарастанием ядерной угрозы со стороны Пхеньяна нужно иметь в виду разные варианты действий, подчеркнул Трамп.

Отметим, что соглашения взаимной заморозки предусматривает недопущение ядерных испытаний Северной Кореей с одновременным проведением южнокорейско-американских военных учений.

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Напомним, в ходе азиатского турне в Пекине Трамп и Си Цзиньпин выразили уверенность в том, что проблему ядерной программы Северной Кореи можно решить мирным путем.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам турне Трамп призвал к срочным мерам в отношении Северной Кореи, со стороны которой «нарастает» ядерная угроза.

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