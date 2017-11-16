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Кисляк: Россия напомнит США о снятии флагов с дипсобственности

Политика

«Мы это не забудем»

Москва, 16 ноября 2017, 03:17 — REGNUM  Бывший посол РФ в США Сергей Кисляк назвал оскорблением снятие российских флагов с дипломатической собственности и не исключил, что Россия напомнит об этом США. Такое заявление он сделал в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1».

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«Это оскорбление. Я думаю, что мы это не забудем, будут возможности напомнить американцам об этом. Это необязательно делать сразу и так же. Опускаться до этого уровня, я думаю, нам не надо», — отметил Кисляк.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября по требованию властей США торговое представительство России в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке были закрыты. Кроме того, Москву уведомили о о прекращении деятельности генконсульства в Сан-Франциско. В середине октября российские флаги, висевшие на зданиях дипмиссий, были сняты. Власти США вернули РФ сорванные флаги только 25 октября.

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Российско-американские отношения

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