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Отношения США с Россией становятся разменной монетой?

Политика

Кисляк: Удивительно, до чего опустилась политическая жизнь в США

Москва, 16 ноября 2017, 03:15 — REGNUM  Политическая жизнь в США переживает период болезненного перехода к новым раскладам сил в стране, и эта болезненность негативно отражается на отношениях с Россией. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» озвучил бывший посол РФ в США Сергей Кисляк.

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«Удивительно, до чего опустилась политическая жизнь в США. Она токсична для них, она переживает период болезненного перехода к новым раскладам сил в стране, и эта болезненность отражается очень негативно на отношениях с нами», — констатировал Кисляк.

«Когда за всем этим следишь постоянно, ты понимаешь, как легко в рамках политических дрязг и дебатов американские конгрессмены и политический бомонд отказываются от позитива в отношениях с нами, как отношения с Россией становятся разменной монетой, — отметил бывший посол РФ в США. — Всё это, конечно, очень печально, потому что результат — обрушение наших отношений до уровня, который мы ещё не переживали со времён холодной войны».

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на полях АСЕАН в Маниле констатировал, что отношения между Россией и США стремительно деградируют. По его мнению, они находятся в самой низкой точке за последние десятилетия.

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Российско-американские отношения
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