Трамп: настала пора неотложных действий против КНДР

Вашингтон, , 01:45 — REGNUM Ядерная угроза, исходящая от Северной Кореи, требует неотложных действий, заявил американский президент Дональд Трамп, передает CBS News.

«Эта угроза постоянно росла на протяжении срока работы многих администраций и сейчас требует неотложных действий», — заявил Трамп.

Американский лидер разъяснил цель поездки по азиатскому региону. Оказывается, она заключалась в «объединении мира против ядерной угрозы со стороны северокорейского режима».

Напомним, Трамп совершил поездку по азиатским странам. Турне началось 4 ноября и продлилось 12 дней. Американский лидер побывал в Южной Корее, Китае, Японии, Вьетнаме и на Филиппинах.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в северокорейской газете Rodong Sinmun появилась публикация о смертельном оскорблении, которое нанес Трамп Северной Корее. Во время турне по Азии Трамп заявил, что Пхеньян установил в стране «жесткую диктатуру».

О «диктатуре» Пхеньяна Трамп высказался 10 ноября на саммите АТЭС в городе Дананг (Вьетнам).

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