МИД КНР надеется, что Зимбабве сумеет разрешить внутренний конфликт

Пекин, , 01:28 — REGNUM Китайский МИД выразил надежду, что все заинтересованные внутренние силы Зимбабве смогут уладить свои противоречия, сообщает 15 ноября агентство «Синьхуа».

Китай следит за развитием ситуации в Зимбабве, заявил пресс-секретарь МИД Китая Гэн Шуан, отвечая на вопрос об обострении ситуации в африканской стране во время своего очередного пресс-брифинга.

Гэн отметил, что поддержание мира, стабильности и развития в Зимбабве отвечает фундаментальным интересам этой страны, ее соседей, а также всего международного сообщества.

По словам представителя МИД Китая, визит командующего вооруженными силами Зимбабве в Китай на прошлой неделе проходил в рамках обычного военного обмена.

Согласно информации, которая поступила 15 ноября, зимбабвийские военные взяли контроль за ключевыми государственными институтами. Захватчена штаб-квартира телеканала ZBC, а также арестован министр финансов страны Игнатий Чомбо.

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На улицах столицы Зимбабве Хараре слышны взрывы, они наводнены военными, известно о столкновениях между сторонниками президента страны Роберта Мугабе и бывшего вице-президента Эммерсона Мнангвы, которого поддерживает армейский руководитель Константин Чивенга.

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Как утверждают военные, они совершили госпереворот в стране во имя «демократических ценностей», «прав и свобод».

Поводом для переворота послужила отставка с поста вице-президента Эммерсона Мнангавы, которую подписал 93-х летний президент Мугабе, правящий страной уже более 30 лет.

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