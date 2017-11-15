Перспектива Шенгена для Болгарии и Румынии отдаляется до конца 2018 года

Брюссель, , 23:34 — REGNUM Механизм проверки и сотрудничества Еврокомиссии в отношении Болгарии и Румынии продолжит действовать в 2018 году, поскольку две страны ещё не достигли ожидаемых Брюсселем результатов в реформировании судебной системы, борьбе с коррупцией и организованной преступностью, говорится в представленном 15 ноября мониторинговом докладе Еврокомиссии.

Как отмечается в документе, несмотря на достигнутый значительный прогресс, комиссия пока не может дать заключение, что все требования полностью исполнены.

В частности, в докладе говорится, что борьба с преступностью в Болгарии остаётся не до конца эффективной и республике ещё только предстоит завершить реформу судебной системы. Румынии также предписывается обеспечить полную независимость судов и активизировать борьбу с коррупцией.

Вместе с тем указывается, что при сохранении у властей двух стран «политической воли к проведению реформ» есть вероятность, что все рекомендации могут быть выполнены в ближайшем будущем. Прогресс Болгарии и Румынии в данном вопросе Еврокомиссия в следующий раз оценит в конце 2018 года.

Напомним, механизм проверки и сотрудничества Еврокомиссии в отношении Софии и Бухареста был введён в 2007 году. Проведение болгарскими и румынскими властями соответствующих реформ связывается с перспективой присоединения двух стран к Шенгенской зоне, кандидатами на членство в которую они являются уже много лет.

С 2015 года ведутся разговоры о том, что механизм проверки и сотрудничества в отношении Румынии может быть завершён, так как Бухарест, по мнению Брюсселя, более успешно проводит требуемые реформы. В последнем докладе Еврокомиссия выдала 17 рекомендаций относительно дальнейших действий для Болгарии, и 12 рекомендаций для Румынии.

В октябре 2017 года Европарламент одобрил частичное присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской визовой информационной системе. Уполномоченные органы двух стран теперь могут получать из информационной системы Шенгена данные о разыскиваемых лицах и тех, кому было отказано в получении шенгенских виз, но не будут иметь возможности изменять, удалять или вводить новые сведения.