Путин обсудил с Захарченко и Плотницким обмен пленных с Киевом

Москва, , 23:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с лидерами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким предложение украинского политика Виктора Медведчука по обмену пленными, сообщил 15 ноября журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам Дмитрия Пескова, Владимир Путин сообщил лидерам ДНР и ЛНР инициативу Виктора Медведчука, ранее поддержанную Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Президент России в беседе с Захарченко и Плотницким одобрил предложение украинского политика.

«После обращения ранее сегодня Виктора Медведчука и с учётом поддержки этой инициативы Патриархом Московским и всея Руси Кириллом Владимир Путин вечером переговорил по телефону с руководителями ДНР и ЛНР Захарченко и Плотницким… и сообщил собеседникам, что он поддержал предложение Медведчука о масштабном обмене удерживаемыми с обеих сторон лицами», — сказал журналистам Дмитрий Песков.

Александр Захарченко и Игорь Плотницкий «в целом поддержали эту инициативу», но «обратили внимание на то, что ещё предстоит дополнительно проработать этот вопрос с представителями украинской стороны», — уточнил Дмитрий Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября Виктор Медведчук встретился с Владимиром Путиным и сообщил, что официальный Киев готов обменять 306 заключенных в обмен на 70 военнопленных, содержащихся в ДНР и ЛНР.

Напомним, Киев под различными предлогами срывает оговоренный в Минских соглашениях обмен пленными по принципу «всех на всех».

Читайте ранее в этом сюжете: Путин обещал украинскому политику повлиять на обмен пленными в Донбассе