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Италия утвердила официальный гимн страны

Политика

До сих пор существующий гимн имел статус «временного»

Италия утвердила официальный гимн страны
Карта-флаг Италии

Рим, 15 ноября 2017, 23:24 — REGNUM  С названием «Песнь итальянцев» гимн автора Гоффредо Мамели, получивший всеобщее признание как «Братья Италии», станет официальным гимном итальянской республики. С 2006 года депутаты и сенаторы страны обсуждали данный законопроект и, наконец, конституционная комиссия сената в среду 15 ноября одобрила соответствующее постановление, также в статью 12 конституции Италии будет внесена поправка, а именно следующий пункт: «Гимном Республики является «Братья Италии».

С 1861 по 1946 года в Королевстве Италия официальным гимном являлся Королевский марш. Гимн автора Гоффредо Мамели был выбран как гимн Республики сразу после Второй мировой войны в 1946 году в связи с ликвидацией монархии и имел временный статус вплоть до сегодняшних дней.

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Политическая жизнь Италии

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