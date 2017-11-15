Руслан Костюк, , 23:00 — REGNUM

Как известно, Октябрьская революция привела к очень многим политическим последствиям всемирно-исторического значения, в том числе и для международного рабочего и левого движения. Одним из этих последствий было закрепление раскола международного социалистического движения, поскольку Октябрь дал «путёвку в жизнь» Коммунистическому Интернационалу.

По-своему симптоматично, что многие коммунистические партии «Старого Света», в октябре и ноябре как на национальном, так и на международном уровнях активно участвовавшие в праздничных мероприятиях в связи со столетием Великой Октябрьской революции, на только что прошедшем в «южной столице» Франции — Марселе Европейском форуме прогрессивных сил со всей определённостью высказались за единение левых сил Европы.

С идеей проведения такого форума несколько месяцев назад выступили силы, объединённые в масштабе Европейского Союза (ЕС) в Партию европейских левых (ПЕЛ), в которую под руководством известного немецкого политика Грегора Гизи входят различные национальные левосоциалистические и умеренно-коммунистические партии. В подписанном десятками политиков, профсоюзных руководителей и интеллектуалов обращении с призывом провести в Марселе общий форум констатировалось, что «Европейский Союз погружён в устойчивый кризис, экзистенциальный кризис», в результате которого все страны и народы страдают от негативных эффектов «жёсткой экономии». В заявлении левые политические и общественные деятели отметили:

«С нас достаточно этой антисоциальной, авторитарной, алчной и эгоистической Европы!»

Также политики и общественные активисты, призвавшие к общему форуму в Марселе, в своём обращении заявили, что необходимо искать дорогу для европейской левой альтернативы:

«Мы те, кто ищет другой путь: путь построения Европы социального и экологического прогресса, феминистской и антирасистской Европы, демократической, разумной и мирной Европы».

Тем, кто в курсе европейской политики, хорошо известно, что ни на уровне Евросоюза в целом, ни в подавляющем большинстве отдельно взятых европейских стран на сегодня не существует каких-либо договорных и конкретных форм и рамок, оговаривающих существование союзов левых сил. Поэтому пример для своего проекта ориентированные на ПЕЛ партии взяли… в Латинской Америке. Именно там вот уже более четверти века существует Форум Сан-Паулу, в рамках которого прогрессивные латиноамериканские партии (от крайне левых до партий, входящих в Социалистический Интернационал) проводят ежегодные встречи и формируют общую панконтинентальную стратегию деятельности. До 10 ноября Форум Сан-Паулу являлся для международного левого движения поистине уникальным явлением. Не зря на марсельскую конференцию были приглашены руководители левых партий из Бразилии, Кубы, Венесуэлы, Уругвая, Сальвадора…

Марсельский форум в плане идейно-политической палитры, пожалуй, уступает своему латиноамериканскому аналогу, хотя нужно иметь в виду, что речь идёт ведь только об экспериментальном событии. Как заявил в докладе на форуме председатель ПЕЛ Г. Гизи, настала необходимость создать общий для левых сил Европы форум, в котором бы принимали участие представители левых партий, профсоюзов, социальных организаций, гражданских движений и левые интеллектуалы, оппозиционно настроенные к нынешнему курсу ЕС и, в то же время, призывающие бороться с крайне правой, националистической опасностью.

Безусловно, из более чем 400 делегатов Европейского форума прогрессивных сил численное превосходство принадлежало представителям партий, активно участвующих в ПЕЛ. Прежде всего здесь речь идёт о ведущем организаторе встречи — Французской коммунистической партии, немецких «Левых» и греческой «Сиризе». Однако, было бы не верно ограничивать число участников ноябрьского форума лишь пространством «евролевых».

В Марсель приехало также немало европейских левых депутатов, входящих в группы социалистов и «зелёных», но настроенных работать сообща с другими европейскими «прогрессистами». В форуме приняли участие традиционные компартии, не входящие в ПЕЛ, в частности, киприотская АКЕЛ и Коммунистическая партия Чехии и Моравии. Были представлены люди из левопопулистских партий, влиятельных в своих странах — испанского «Подемос» и ирландского «Шинн Фейн». В Марсель приехали также представители некоторых экологических партий «Старого Света» (Франции, Австрии). Успехом организаторов было и то, что на приглашение откликнулась самая, пожалуй, левая на сегодня сила в европейском социал-демократическом движении — британская Лейбористская партия. Также важно подчеркнуть, что форум носил поистине социально-политический характер; ведь помимо делегатов от левых партий там были представители различных студенческих, молодёжных, женских организаций, высшие руководители Европейской конфедерации профсоюзов, ведущие профлидеры из Франции, Германии, Великобритании и Испании.

В принятой по итогам встречи в Марселе политическом документе отмечается:

«Цель в том, чтобы развивать дальше форум для дискуссий, сотрудничества, координации и через разнообразные силы… работать вместе над общими целями, и проводить совместно общественные кампании по ключевым для европейцев вопросам».

Решено сделать «Марсельский форум» ежегодным и в 2018 г. вновь провести уже второй Европейский форум левых, зелёных и прогрессивных сил.

При том, что с постсоветского пространства представительство в Марселе было, мягко говоря, скромным, следует иметь в виду, что представленные на форуме партии последовательно выступают против курса на ухудшение отношений между ЕС и РФ. Как заявила в интервью газете «Юманите» одна из организаторов форума, член руководства Французской компартии Анн Сабурен,

«лучше чем опасным образом разыгрывать карту напряжённости с Москвой, можно было бы … потребовать принятие подлинного международного договора континентальной европейской безопасности и сотрудничества, который можно было бы назвать «Хельсинки-II».