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Дальние бомбардировщики ВКС России над Абу-Кемалем. Видео

Политика

Российские Ту-22М3 продолжают наносить удары по террористам в Сирии

Москва, 15 ноября 2017, 22:43 — REGNUM  Минобороны России разместило в Сети видеозапись боевого вылета дальних бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил России для удара по объектам группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), нанесенного 15 ноября в районе сирийского города Абу-Кемаль.

Напомним, дальние бомбардировщики ВКС России пересекли воздушные пространства Ирана и Ирака и нанесли массированные авиаудары по резервам боевиков, их опорным пунктам и бронетехнике.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября представитель Пентагона заявил журналистам, что коалиция США не будет производить авиаудары по запросам «сирийского режима» или российских военных. Правдивость данных о террористах ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в зоне ответственности коалиции будет проверять сама коалиция.

Читайте ранее в этом сюжете: ВКС России нанесли мощный авиаудар по позициям ИГ* в Сирии

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Война в Сирии

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