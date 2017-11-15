Пентагон не собирается согласовывать с Россией свои действия в Сирии

Вашингтон, , 22:05 — REGNUM Возглавляемая США коалиция не будет согласовывать свои военные операции против террористов с Дамаском или Москвой, заявил 15 ноября журналистам представитель Пентагона.

Авиаудары коалиции не будут производиться по запросам «сирийского режима» или российских военных. Правдивость данных о присутствии террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в зоне ответственности коалиции должна проверять сама коалиция, заявили в Пентагоне.

В случае подтверждения этой информации авиаудары будут планироваться независимо от интересов «сторонних лиц», добавил представитель военного ведомства США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России и командование российской группировки в Сирии дважды предлагало коалиции США предпринять согласованные действия по уничтожению колонн боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на восточном берегу Евфрата, однако эти предложения были отвергнуты. Более того, самолёты коалиции США пытались создавать помехи действиям ВКС России в этом районе.

Напомним, действия коалиции США на территории Сирии не согласованы с правительством этой страны и не одобрены соответствующим разрешением ООН.

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