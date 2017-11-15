Оппозиция Белоруссии призывает ЕС прекратить «поощрение политики репрессий»

Минск, , 22:26 — REGNUM Европейскому союзу не стоило приглашать на саммит «Восточного партнёрства» президента Белоруссии Александра Лукашенко, поощряя тем самым «его политику и его режим, который вновь обратился к репрессиям». Об этом говорится в заявлении бывших кандидатов в президенты Белоруссии, сопредседателей Белорусского национального конгресса Владимира Некляев и Николая Статкевича, размещенном на странице в Facebook последнего 14 ноября.

Заявление лидеров белорусской прозападной оппозиции обращено к главам стран Евросоюза, председателю Европейского совета Дональду Туску, верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини, еврокомиссару по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесу Хану, а также депутатам Европарламента.

По словам авторов, приглашение Лукашенко в Брюссель на саммит — это не просто шаг в сторону диалога между ЕС и республикой, это «легитимизация» белорусского лидера и его политики. В обращении Статкевича и Некляева отмечается, что в Белоруссии снова появились политзаключенные, то есть людей лишают свободы за убеждения и гражданскую позицию. Власти изобретают новые способы давления вплоть до «похищений, избиений и пыток арестованных активистов», говорится в сообщении.

«Можно, конечно, закрывать на это глаза. Но если не закрывать, то приглашение руководителя полицейского государства в демократическую Европу — поощрение его политики репрессий»,— заявляют Статкевич и Некляев.

В обращении также отмечается, что между оппозицией и белорусскими властями уже более двух лет ведётся диалог, однако ни демократизации законодательства о выборах, о регистрации партий и общественных организаций, о СМИ, о массовых собраниях граждан, ни освобождения политзаключенных, ни прекращения политически мотивированных уголовных дел до сих пор добиться так и не удалось.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, саммит «Восточного партнёрства», который запланирован на 24 ноября в Брюсселе, организуется ЕС как способ развития взаимодействия между Брюсселем и такими странами бывшего СССР, как Украина, Молдавия, Азербайджан, Грузия, Армения и Белоруссия. Руководитель канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский считает, что программа «Восточного партнёрства» себя исчерпала.

Причем представители ЕС пригласили на мероприятие лично Лукашенко. Прозападные белорусские политологи и журналисты радостно заявили, что это приглашение значит, что Брюсселю и Минску удалось добиться взаимопонимания, что это и есть шаг на пути к многостороннему сотрудничеству. С другой стороны, по мнению ряда экспертов, это событие свидетельствует о том, что ЕС заметил отдаление Белоруссии от России и хочет таким образом «задушить Лукашенко в объятьях».

Отметим также, что сегодня, 15 ноября, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщил журналистам, что делегация от республики будет участвовать в саммите «Восточного партнерства». При этом он отметил, что уровень участия белорусской делегации будет определён в соответствии с «уровнем взаимодействия с Европейским союзом, который существует в настоящее время».

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