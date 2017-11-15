Баку требует результатов от переговоров по Карабаху

Баку, , 21:07 — REGNUM Баку требует, чтобы переговоры по нагорно-карабахскому урегулированию принесли конкретные результаты. Об этом на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Бразилии Алоизио Нунесом Феррейрой сказал глава МИД Эльмар Мамедъяров.

Он напомнил, что 16 ноября в Москве состоится его встреча с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

«Повестка встречи известна. Мы хотим, чтобы переговоры не велись ради переговоров. Даже требуем, чтобы были конкретные результаты. На встрече президентов также было отмечено, что переговоры должны носить интенсивный характер. Я еду в Москву с этой позицией.

Настало время решить этот конфликт. Все знают, что переговоры должны быть результативными, вынужденные переселенцы должны вернуться обратно, а также должен быть обеспечен мир. Азербайджан настаивает на том, чтобы сдвинуть с места этот вопрос», — цитирует Мамедъяров apa.az.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 ноября в Москве аналогичную встречу с посредниками провёл министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по необходимым шагам с целью создания благоприятных условий для продвижения процесса исключительно мирного урегулирования карабахской проблемы.

Уточняется, что собеседники обсудили шаги, направленные на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе саммитов в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве.

Обсуждалась возможность организации в ближайшем будущем встречи глав МИД Армении и Азербайджана.

Сегодня, 15 ноября, в Москву с рабочими визитом прибыл президент Армении Серж Саргсян. Поздно вечером состоялись переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Хотя в стенограмме встречи, опубликованной на сайте Кремля, нет упоминания о том, что было обсуждение нагорно-карабахского конфликта, но, по мнению наблюдателей, именно эта тема была одной из ключевых, учитывая также то обстоятельство, что 20 ноября глава МИД России Сергей Лавров совершит краткосрочный визит в Ереван и Баку.

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