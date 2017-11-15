Среда, 15 Ноября 2017 года
21:21:24 МСК

ВКС России нанесли мощный авиаудар по позициям ИГ* в Сирии

Политика

*ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

ВКС России нанесли мощный авиаудар по позициям ИГ* в Сирии
Иллюстрация: Минобороны России
Авиагруппа ВКС РФ в Сирии

Москва, 15 ноября 2017, 20:16 — REGNUM  Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил Российской Федерации атаковали объекты террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе сирийского города Аль-Букемаль. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Сообщается, что бомбардировщики ВКС России нанесли массированные авиаудары по скоплениям террористов, их оставшимся опорным пунктам и бронетехнике. Все намеченные цели были поражены.

Известно, что Ту-22М3 вылетели с территории Российской Федерации и пересекли воздушные пространства Ирана и Ирака. В воздушном пространстве Сирии их прикрывали истребители Су-30СМ ВКС России, базирующиеся на авиабазе Хмеймим.

Все самолеты вернулись на аэродромы базирования.

Аль-Букемаль расположен в провинции Дейр-эз-Зор. В районе этого населенного пункта российские ВКС уже наносили авиаудары по позициям ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Участие ВС РФ в борьбе против исламистских террористов

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить