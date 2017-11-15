Претендент на пост президента России открыл в Костроме памятник Свободе

Кострома, , 20:37 — REGNUM Памятник Свободе открыт сегодня, 15 ноября, в Костроме. Как сообщил инициатор создания монумента, претендент на пост президента России, костромской депутат Владимир Михайлов, скульптура олицетворяет власть на службе народа, передает ИА REGNUM.

Внешне памятник представляет собой медную фигуру Змея-Горыныча с тремя головами, запряженного в плуг. Каждая из голов символизирует ветвь власти, а плуг — помощь властей обычным людям. По словам Михайлова, «памятник символизирует победу людей в борьбе за права и свободу, прописанные в Конституции».

Почетный изобретатель, член костромской областной Думы, заявивший летом о намерении выдвигаться на выборах президента России, Владимир Михайлов отметил, что в России есть памятники Свободе, но все они посвящены свободе государства от внешнего врага. Костромской же памятник символизирует свободу человека.

Проект «Свободы» Михайлов презентовал 3 марта 2017 года, приурочив его к 156-летию отмены крепостного права в России. Скульптуру предполагается разместить на окраине Костромы, в парке Берендеевка.

Отвечая на вопросы СМИ, Михайлов сообщил, что его основная цель сделать Россию экономически мощной, — «Ради этого я готов идти и бороться за пост главы государства».

"На выборах буду представлять нищую и вымирающую Россию, тех людей которые обычно не ходят на выборы … пенсионеров, многодетных матерей. Я буду представлять детей, чьи родители вынуждены уезжать работать вахтовым методом в другие города… Буду ориентироваться на те 28% населения, которых не устраивают нынешние кандидаты в президенты», — пообещал политик.

Коррупцию в стране Михайлов предлагает побороть, убрав уголовную ответственность с взяткодателей и усилив ответственность тех, кто эти взятки берет. Также костромской политик предлагает изменить принцип распределения собранных таможней пошлин при ввозе импортных товаров в Россию. Собранные средства, по его мнению, следует направлять на развитие именно тех отраслей экономики, товары которых закупались за рубежом.

«Я не боюсь быть смешным, я боюсь быть никчемным и жалким», — подчеркнул Владимир Михайлов

Справка ИА REGNUM : в Костромской области Владимир Михайлов известен как бизнесмен, политик и изобретатель. С 2005 года Михайлов — депутат облДумы. С 2005 по 2007 год руководил в областной Думе фракцией «Единой России». В 2011 году, заявив о фальсификациях при проведении праймериз в ходе внутрипартийного голосования, вышел из «Единой России».

Михайлов возглавляет фирму «Фэст», выпускающую нижнее белье, автомобильные аптечки, а также «одежду для мам и новых человечков».

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