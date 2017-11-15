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Лимонов — о том, что Москва не увидела в Трампе

Политика

Папаша Трамп из Квинса

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Лимонов — о том, что Москва не увидела в Трампе
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эдуард Лимонов

Эдуард Лимонов, 15 ноября 2017, 20:02 — REGNUM  

С ним встретился только что наш премьер-министр Медведев, и вот что о нём только что сказал :

«Человек он хороший…,»

«Открытый, доброжелательный человек…»

и добавил «…но отношения с Америкой деградируют день ото дня…»

Нижеследует, добрые мои читатели, портрет самого могущественного на планете мужчины на фоне его страны и родного города.

Квинс — это очень народно.

Факт тот, что Дональд Джон Трамп родился в 1946 году в Квинсе, одном из крупнейших боро Нью-Йорка, для Вас ничего не значит, а вот для меня значит многое.

Я там бывал многократно, по надобностям и работы, и эмигрантской дружбы, и даже любви, у меня была там одно время девка. Растянулся Квинс в тени нью-йоркского сабвэя, в Квинсе сабвэй приподнят и несётся, адски скрежеща. над этим малоэтажным и в сущности захолустным пригородом.

Тоже, в общем, народное боро Нью-Йорка, — Бруклин — будет классом чуть повыше Квинса. Живут в Квинсе в основном небогатые, а то и бедные эмигранты — так называемые white trash — белый мусор, много восточноевропейских евреев, район считается скорее неопасным и спокойным, там в мои времена было мало чёрных, прибавлялось латиноамериканских обывателей. Не тех, что сбиваются в банды в Лос-Анджелесе, а семейных таких, складывающих доллары в железные коробки.

Но как только человек чуть встаёт на ноги, он спешит покинуть этот пыльный восточноевропейский пригород для блистательного Манхэттана.

То, что отец Трампа, Фред, по происхождению баварский немец, и мать — шотландка из рода Маклауд, имели в 1946 году местопребывание в Квинсе, может означать лишь то, что богатыми они ещё не были. Но и бедными уже не были.

Похлопывания по плечу,

— типично американская привычка, среди своих символизирует вполне дружеское обращение.

Вывезенное за границы, приобретает другой смысл, — покровительственного отношения к собеседнику, особенно если собеседник ниже и мельче телом, чем ты.

Простой приёмчик выразить своё превосходство.

Также как здороваясь, некоторые экземпляры первым захватывают кисть собеседника себе. И жмут её вволю, не считаясь с владельцем кисти. В России этим искусством владеют военные.

Трамп похлопывает, чтобы доминировать, yes.

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Трамп
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Трамп

Двубортный пиджак.

Трамп носит двубортный, типа блейзера пиджак, дабы вместить внушительное брюхо.

Не застёгивает пиджак никогда не потому что пиджак ему мал, в конце концов денег у миллиардера довольно, чтобы купить и десяток более просторных, но потому, что застёгнутый пиджак будет подчёркивать существование брюха. Пуговицы натянут полосы.

Проще было бы заняться спортом, но ленив.

Да и его словенским борзым великаншам-девкам рыжая бесформенная туша, покрывающая их поджарые тела, должна нравиться.

О югославских девках.

Трамп не один такой. Рослые девки из Словении или Хорватии со времён ещё существования Югославии Иосифа Броза Тито — распространённый выбор американских богачей.

У моего босса Питера Спрэга (его дед Фрэнк был изобретателем и строителем Нью-Йоркского сабвэя, того самого, что, без сомнения, мешал спать бэби Трампу и его папе с мамой в Квинсе) женой служила югославская сильная и высокая Тьяша, — она ему четверых витязей-бизнесменов произвела на свет и долгое время вела рубрику пирогов в «Нью-Йорк Таймс».

Трамп из строителей.

Это важно, значит, он имел дело с грубыми народными массами, был кем-то вроде Владимира Иосифовича Ресина, если хотите российскую параллель.

Знает, наверное, Трамп немало грубых и жирных анекдотов, строители — они такие… Ну, и похабные они, строители, профессиональная черта. И более разбитные, чем другие профессии.

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Президент США Дональд Трамп
Gage Skidmore
Президент США Дональд Трамп

Его фирменный рыжий начёс.

Напоминает «кок» — непременный такой лепесток хайра надо лбом. Трамп его сохранил в память о временах, когда национальный американский Элвис (Ну кто, кто? — Элвис Прэсли — водитель из городка Тупело, штат Теннеси, ставший королём рок-энд-ролла) носил такой «кок» и многие другие прославленные герои рок-энд-ролла.

Крутым хлопцем он был, следовательно, лет 40 тому назад. А это 1977 год. Я тогда жил в Нью-Йорке. Там уже свирепствовал панк. Дональд пошёл в армию, для панка он был слишком консервативен.

Он говорит, что любит слушать Синатру. Не сомневаюсь, что так и есть. С удовольствием слушает, как проклятый, «I did it my way», не сомневаюсь. Он же таки и did it his way, но «кока» у Синатры не было, это он от других ребят, каких, я пояснил, унаследовал и носит.

Вообще типично нью-йоркский правый old boy.

Вроде и не расист, но почти, социал-дарвинист уж точно. Мексиканцы для него, к примеру — «криминальная раса».

Наверняка среди своих до избрания президентом ронял, я предполагаю, и не раз словечко «ниггеры».

Парубок из Квинса имеет свои, на мой взгляд, неприятные черты, их не увидел премьер Медведев:

Скабрезный шопот (которым он уговаривал с успехом своих югославских подружек. Двух! Ивонка и Меланья! Американские девки его не торкали?).

Этот его вечно движущийся рот, которым он выделывает всякие узоры, то сжимая его в куриную попу, то расправляя в синеватую щель.

У папаши Трампа также наблюдается смешное провинциальное пристрастие к золотому иконному стилю интерьера. От внутреннего декора его жилища в Трамп Тауэр исходит болотисто-золотое сияние, как от алтаря православной церкви.

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Президент США Дональд Трамп
Gage Skidmore
Президент США Дональд Трамп

Боится ли Трамп ВВП, как утверждает экс-директор ЦРУ?

А что, может, и боится.

Советских евреев, понаехавших в Нью-Йорк в 70-е прошлого века, мистически боялись чёрные, да так, что убегали, оставляя кварталы, в которые вселялись евреи.

Русским (русские евреи безоговорочно определялись в США как русские) долгое время было невдомёк, что их считают страшными мафиози, куда страшнее итальянских и даже колумбийской мафии. Русские только похахатывали.

Теперь вот, когда у российского государства появилась репутация вездесущего мирового Зла, Россию это никак не веселит.

А Трамп — он простой парень из Квинса, верит, что мы за каждой дверью и всем вертим.

Он самый старый американский президент, когда-либо приступивший к своим обязанностям, ему было 70 лет.

Ещё он автор, на минуточку — 16 книг, в том числе и в соавторстве. Первые три посвящены выживанию (ну, в бизнесе).

Правда, это американские, довольно наивные книги. Вы их читать не будете.

regnum author Эдуард Лимонов
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Деятельность президента США Дональда Трампа

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