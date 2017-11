Эдуард Лимонов, , 20:02 — REGNUM

С ним встретился только что наш премьер-министр Медведев, и вот что о нём только что сказал :

«Человек он хороший…,»

«Открытый, доброжелательный человек…»

и добавил «…но отношения с Америкой деградируют день ото дня…»

Нижеследует, добрые мои читатели, портрет самого могущественного на планете мужчины на фоне его страны и родного города.

Квинс — это очень народно.

Факт тот, что Дональд Джон Трамп родился в 1946 году в Квинсе, одном из крупнейших боро Нью-Йорка, для Вас ничего не значит, а вот для меня значит многое.

Я там бывал многократно, по надобностям и работы, и эмигрантской дружбы, и даже любви, у меня была там одно время девка. Растянулся Квинс в тени нью-йоркского сабвэя, в Квинсе сабвэй приподнят и несётся, адски скрежеща. над этим малоэтажным и в сущности захолустным пригородом.

Тоже, в общем, народное боро Нью-Йорка, — Бруклин — будет классом чуть повыше Квинса. Живут в Квинсе в основном небогатые, а то и бедные эмигранты — так называемые white trash — белый мусор, много восточноевропейских евреев, район считается скорее неопасным и спокойным, там в мои времена было мало чёрных, прибавлялось латиноамериканских обывателей. Не тех, что сбиваются в банды в Лос-Анджелесе, а семейных таких, складывающих доллары в железные коробки.

Но как только человек чуть встаёт на ноги, он спешит покинуть этот пыльный восточноевропейский пригород для блистательного Манхэттана.

То, что отец Трампа, Фред, по происхождению баварский немец, и мать — шотландка из рода Маклауд, имели в 1946 году местопребывание в Квинсе, может означать лишь то, что богатыми они ещё не были. Но и бедными уже не были.

Похлопывания по плечу,

— типично американская привычка, среди своих символизирует вполне дружеское обращение.

Вывезенное за границы, приобретает другой смысл, — покровительственного отношения к собеседнику, особенно если собеседник ниже и мельче телом, чем ты.

Простой приёмчик выразить своё превосходство.

Также как здороваясь, некоторые экземпляры первым захватывают кисть собеседника себе. И жмут её вволю, не считаясь с владельцем кисти. В России этим искусством владеют военные.

Трамп похлопывает, чтобы доминировать, yes.

Двубортный пиджак.

Трамп носит двубортный, типа блейзера пиджак, дабы вместить внушительное брюхо.

Не застёгивает пиджак никогда не потому что пиджак ему мал, в конце концов денег у миллиардера довольно, чтобы купить и десяток более просторных, но потому, что застёгнутый пиджак будет подчёркивать существование брюха. Пуговицы натянут полосы.

Проще было бы заняться спортом, но ленив.

Да и его словенским борзым великаншам-девкам рыжая бесформенная туша, покрывающая их поджарые тела, должна нравиться.

О югославских девках.

Трамп не один такой. Рослые девки из Словении или Хорватии со времён ещё существования Югославии Иосифа Броза Тито — распространённый выбор американских богачей.

У моего босса Питера Спрэга (его дед Фрэнк был изобретателем и строителем Нью-Йоркского сабвэя, того самого, что, без сомнения, мешал спать бэби Трампу и его папе с мамой в Квинсе) женой служила югославская сильная и высокая Тьяша, — она ему четверых витязей-бизнесменов произвела на свет и долгое время вела рубрику пирогов в «Нью-Йорк Таймс».

Трамп из строителей.

Это важно, значит, он имел дело с грубыми народными массами, был кем-то вроде Владимира Иосифовича Ресина, если хотите российскую параллель.

Знает, наверное, Трамп немало грубых и жирных анекдотов, строители — они такие… Ну, и похабные они, строители, профессиональная черта. И более разбитные, чем другие профессии.

Его фирменный рыжий начёс.

Напоминает «кок» — непременный такой лепесток хайра надо лбом. Трамп его сохранил в память о временах, когда национальный американский Элвис (Ну кто, кто? — Элвис Прэсли — водитель из городка Тупело, штат Теннеси, ставший королём рок-энд-ролла) носил такой «кок» и многие другие прославленные герои рок-энд-ролла.

Крутым хлопцем он был, следовательно, лет 40 тому назад. А это 1977 год. Я тогда жил в Нью-Йорке. Там уже свирепствовал панк. Дональд пошёл в армию, для панка он был слишком консервативен.

Он говорит, что любит слушать Синатру. Не сомневаюсь, что так и есть. С удовольствием слушает, как проклятый, «I did it my way», не сомневаюсь. Он же таки и did it his way, но «кока» у Синатры не было, это он от других ребят, каких, я пояснил, унаследовал и носит.

Вообще типично нью-йоркский правый old boy.

Вроде и не расист, но почти, социал-дарвинист уж точно. Мексиканцы для него, к примеру — «криминальная раса».

Наверняка среди своих до избрания президентом ронял, я предполагаю, и не раз словечко «ниггеры».

Парубок из Квинса имеет свои, на мой взгляд, неприятные черты, их не увидел премьер Медведев:

Скабрезный шопот (которым он уговаривал с успехом своих югославских подружек. Двух! Ивонка и Меланья! Американские девки его не торкали?).

Этот его вечно движущийся рот, которым он выделывает всякие узоры, то сжимая его в куриную попу, то расправляя в синеватую щель.

У папаши Трампа также наблюдается смешное провинциальное пристрастие к золотому иконному стилю интерьера. От внутреннего декора его жилища в Трамп Тауэр исходит болотисто-золотое сияние, как от алтаря православной церкви.

Боится ли Трамп ВВП, как утверждает экс-директор ЦРУ?

А что, может, и боится.

Советских евреев, понаехавших в Нью-Йорк в 70-е прошлого века, мистически боялись чёрные, да так, что убегали, оставляя кварталы, в которые вселялись евреи.

Русским (русские евреи безоговорочно определялись в США как русские) долгое время было невдомёк, что их считают страшными мафиози, куда страшнее итальянских и даже колумбийской мафии. Русские только похахатывали.

Теперь вот, когда у российского государства появилась репутация вездесущего мирового Зла, Россию это никак не веселит.

А Трамп — он простой парень из Квинса, верит, что мы за каждой дверью и всем вертим.

Он самый старый американский президент, когда-либо приступивший к своим обязанностям, ему было 70 лет.

Ещё он автор, на минуточку — 16 книг, в том числе и в соавторстве. Первые три посвящены выживанию (ну, в бизнесе).

Правда, это американские, довольно наивные книги. Вы их читать не будете.