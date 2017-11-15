В Самарской области готовятся к президентским выборам

Самара, , 19:43 — REGNUM В Самарской области состоялось заседание рабочей группы по содействию избирательным комиссиям. Как заявил заместитель председателя регионального избиркома Алексей Солдатов, введен новый механизм голосования по месту фактического нахождения без необходимости брать открепительные удостоверения, призванный расширить возможности и упростить порядок участия граждан в выборах, передает ИА REGNUM.

Заседание прошло в режиме видеоконференции с участием руководителей муниципальных образований области. Вице-губернатор Дмитрий Овчинников обозначил задачу, стоящую перед областной избирательной комиссией, органами власти региона, муниципальными образованиями — выборы должны пройти максимально организованно и открыто.

«Все граждане, желающие реализовать свое избирательное право, должны получить для этого возможность», — отметил Овчинников.

По словам Солдатова, теперь по месту нахождения смогут проголосовать люди, длительное время фактически проживающие вне места регистрации, и поэтому, по сути, лишенные права на участие в выборах в связи с необходимостью получать открепительные по месту регистрации. Также это выезжающие со своего места жительства за 45−5 дней до дня голосования граждане, точно знающие избирательный участок, на котором будут в день голосования, либо граждане, которые принимают решение о выезде с места жительства накануне дня голосования.

«Избиратель, который будет находиться в день голосования вне места своего жительства, может за 45−5 дней (с 31 января по 12 марта) до дня голосования прийти в территориальную избирательную комиссию, а за 20−5 дней до дня голосования (с 25 февраля по 12 марта) в участковую избирательную комиссию и подать заявление о включении его в список избирателей на избирательном участке по месту нахождения. Также заявления можно будет подать через МФЦ и портал «Госуслуги». Граждане, которые принимают решение о выезде с места жительства непосредственно перед днем голосования (за 4 и менее дней до дня голосования), также смогут проголосовать по месту нахождения в день голосования, подав в участковую избирательную комиссию по месту жительства специальное заявление» , — пояснил Солдатов.

Председатель областного избиркома Вадим Михеев сообщил о технических нововведениях, которые будут внедрены на выборах президента РФ. Так, будет применяться технология изготовления протокола участковой комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протокола участковых избирательной комиссии об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода. Эта технология была впервые применена на территории региона на дополнительных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 10 сентября 2017 года.

Суть новшества в том, что в участковой избирательной комиссии после заполнения протокола в электронном виде программа кодирует его в QR-код, содержащий данные из протокола. При приеме протокола в территориальной комиссии системный администратор сканирует QR-код, и, если он распознается, протокол вводится в ГАС «Выборы».

Планируется использовать 214 комплексов обработки избирательных бюллетеней и систему видеонаблюдения. Как подчеркнул Михеев, предлагаемые организационные и технические нововведения решают две важнейшие проблемы: доступности голосования и исключения возможных махинаций при его проведении.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента РФ состоятся в марте 2018 года.