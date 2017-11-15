Владимир Путин утвердил правила принятия присяги гражданина России

Москва, , 19:21 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий порядок принесения присяги гражданина Российской Федерации, сообщается 15 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указано, в каких местах должно происходить принесение присяги. В частности, присягу гражданина Российской Федерации можно принимать в помещениях территориальных органов МВД, дипломатических представительств или консульских учреждений РФ за рубежом, органов местной власти, в исторических местах, в местах боевой и трудовой славы, а также возле братских захоронений воинов, «павших в боях за свободу и независимость российского государства».

Уточняется, что приносящий присягу гражданина РФ должен зачитать её вслух, а затем своею рукой поставить на бланке подпись, дату присяги, свои фамилию, имя и отчество.

«Лицо, приносящее присягу, зачитывает вслух текст присяги, после чего собственноручно проставляет в соответствующей графе бланка свою фамилию, имя и отчество, дату принесения присяги и подпись», — написано в указе президента Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля 2017 года Госдума РФ приняла закон, утверждающий текст присяги при вступлении в гражданство России.

Читайте ранее в этом сюжете: Вступил в силу закон о присяге для вступающих в гражданство РФ