Украину воодушевила поддержка госдепа США против России

Киев, , 19:28 — REGNUM США будут и дальше поддерживать Украину в проведении реформ и «противостоянии внешней агрессии». Об этом 15 ноября на пресс-конференции в Киеве заявил заместитель госсекретаря США по вопросам Европы Уэсс Митчелл.

«Мы осуждаем насилие, которое происходит на востоке, и это остается серьезным вызовом. Нам было приятно видеть, что в Украине принято несколько важных реформаторских законов, но еще очень много надо сделать. Нужно продолжать усилия по основанию Антикоррупционного суда. Мы подчеркнули важность дальнейшей работы таких органов как НАБУ (Национального антикоррупционного бюро) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура), поддерживаем дальнейшую реформу в энергетическом секторе. Мы считаем, что Украине следует обеспечить выполнение условий для следующего транша МВФ. Нашей целью является — демократическая и процветающая Украина. США твердо стоят на стороне Украины и украинского народа в противостоянии «российской агрессии» и осуществлении необходимых реформ», — заверил Митчелл.

Он сообщил, что США продолжают рассматривать и анализировать возможность введения миротворческой миссии ООН в Донбасс.

«Мы продолжаем анализировать возможности ввода в зону конфликта миротворческих сил ООН. Это, безусловно, непростое задание. В этом случае США считают, что миротворческие силы должны вводиться на всю «оккупированную» территорию и включать отвод вооружений в места постоянной дислокации», — рассказал Митчелл.

Представитель Госдепа добавил, что США всё ещё рассматривают возможность предоставления Украине летального оружия. Митчелл подтвердил, что во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко обсудил вопрос поставок американского летального вооружения ВСУ.

«Да, мы обсуждали это (начало поставок летального оружия). Предоставление летального оружия Украине является одним из вариантов, который мы рассматриваем. Как подчеркивал министр обороны США Мэттис, предоставление летального оружия Украине является одной из возможностей, которые продолжают рассматриваться», — напомнил Митчелл.

При этом он не исключает, что США могут отменить санкции в отношении ряда российских компаний и лиц.

«Мы считаем, что санкции — это важный инструмент увеличения цены за ту «агрессию», которая была совершена против Украины. Мы стоим на той позиции, что санкции являются прямым следствием, результатом «российской агрессии». И санкции могут меняться только тогда, когда Россия изменит то поведение, которое привело к вводу санкций», — подчеркнул Митчелл.

В свою очередь, министр обороны Польши Антони Мацеревич в интервью New York Observer заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин «якобы использует любые средства, чтобы заполучить Украину».

Отвечая на вопрос о том, чего хочет российский президент, он сказал, что Путин «хочет Украину с помощью любых средств».

«У Путина много карточек. Он хочет восстановить империю. Он хочет возможностей в Польше и других странах. Но Украина должна быть частью империи, неотъемлемой частью», — считает Мацеревич.

При этом польский министр считает, что Кремль «потерял Киев».

«Путин понимает, что без Украины нет империи, но он сделал большую ошибку: благодаря Путину американские войска сейчас неподалеку от украинской границы, и он, вероятно, потерял Киев», — сказал Мацеревич.

Кроме того, 15 ноября на пресс-конференции в Москве глава МИД России Сергей Лавров заявил, что проект резолюции России по вводу миротворцев ООН в Донбасс предлагает согласование формата миссии с представителями Донецка и Луганска.

«В нашем проекте резолюции обозначены абсолютно необходимые критерии миротворческих операций… Один из них, который является хрестоматийным, это согласие конфликтующих сторон на национальный состав контингентов,… что означает согласие, конечно же, Киева, но обязательно, и не в меньшей степени, Донецка и Луганска», — сказал Лавров.

Министр отметил, что окончательная формулировка проекта резолюции Совбеза ООН «должна быть приемлема провозглашенным республикам».

«И, наверное, в этой связи необходимо будет провести с ними прямые переговоры», — добавил Лавров.

При этом глава министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Белоруссия готова направить миротворцев на Украину.

«Мы готовы выделить соответствующий миротворческий контингент, если это будет приемлемо для всех заинтересованных стран, для того, чтобы участвовать в решении миротворческих задач», — сказал Макей.

Он заверил, что Белоруссия заинтересована в скорейшем установлении мира на Украине.

«Мы, конечно же, готовы сделать все для того, чтобы эта конфликтная ситуация, которая сегодня существует, разрешилась, и в эти районы пришли мир и спокойствие», — подытожил Макей.

В то же время украинский ветеран внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан считает, что заявление главы МИД Беларуссии Макея связано с попыткой России внедрить в миротворческую миссию подконтрольный ей контингент.

«Украина не пойдет на тот вариант введения миротворцев на Донбасс, на котором настаивает Россия… Что такое Беларусь? Это часть союзного российско-белорусского государства. Они тесно сотрудничают. Это касается и их спецслужб, и государственных органов. Действия Беларуси зачастую являются недружественными по отношению к Украине. Хотя Лукашенко и уверяет Киев, что оснований для опасений нет и никаких угроз со стороны Беларуси не будет. Но используя белорусов, Кремль хочет внедрить в миротворческую миссию на Донбассе подконтрольный ему контингент», — считает Богдан, пишет издание Гордон.

Он считает, что Украине нельзя соглашаться на предложение Белоруссии. Богдан не исключает, что в отношении Кремля применят «стратегии принуждения к миру».

«Украина не должна соглашаться на участие белорусов в миротворческой миссии на Донбассе. Россия пока не готова идти на какие-либо компромиссы, устраивающие украинскую сторону и мировое сообщество. В состав этой миссии должны входить представители стран, которые не ангажированы и не являются вассалами РФ. Страны — члены СНГ вообще нельзя допускать к участию в миротворческой миссии. Они так или иначе находятся в сфере влияния России. Особенно это касается членов Организации договора о коллективной безопасности. На мой взгляд, как бы ни старались некоторые сторонники Путина на Западе, им не удастся скорректировать стратегию сдерживания агрессора на стратегию умиротворения. Более того, вполне возможно, что мы увидим переход к стратегии принуждения России к миру», — подчеркнул Богдан.

Как сообщалось, 31 октября специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, чтовыступает против участия ДНР и ЛНР в обсуждении плана по введению миротворцев в Донбасс.

«Думаю, по этому вопросу решено: Минские соглашения — между Россией, Украиной и ОБСЕ», — сказал Волкер, отвечая на вопрос о роли Д/ЛНР в переговорах по вводу миротворцев.

Напомним, 14 ноября в Киев прилетел замглавы Госдепартамента США Уэсс Митчелл. Митчелл запланировал встрети с представителями бизнеса и гражданского общества.

«Приветствуем в Украине заместителя госсекретаря США по вопросам Европы Аарона Уэсса Митчелла. Очередное проявление прочной поддержки Соединенными Штатами суверенитета, территориальной целостности и реформ Украины», — говорилось в сообщении посольства США в Украине в Twitter.