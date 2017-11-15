Путин наградил Рамазана Абдулатипова орденом Александра Невского

Москва, , 18:55 — REGNUM Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулапипов награжден орденом Александра Невского. Экс-руководителю вручили его сегодня, 15 ноября, в ходе торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля. Среди удостоившихся государственных наград были 11 отправленных в отставку губернаторов и глав субъектов РФ, деятели науки, культуры, искусства, образования.

Госнаграды всем уволенным осенью губернаторам президент РФ пообещал на встрече с ними в начале ноября, подчеркнув, что их отставка вовсе не означает, что он недоволен их работой. Так же, как Рамазан Абдулатипов, получили из рук Владимира Путина орден Александра Невского бывший губернатор Самарской области Николай Меркушкин, экс-губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

Еще шесть бывших руководителей регионов были награждены Орденом Дружбы. Среди них Владимир Городецкий, Павел Коньков, Игорь Кошин, Владимир Миклушевский, Виктор Назаров, Вадим Потомский.

Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоен Валерий Шанцев. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени была вручена Андрею Турчаку.

Как сообщало ИА REGNUM, Рамазан Абдулатипов, до этого четыре года руководивший Дагестаном, был отправлен в отставку с поста руководителя республики 3 октября. Причиной отставки стал, по словам самого Абдулатипова, его возраст — 71 год. Временно исполняющим обязанности главы республики был назначен вице-спикер Государственной Думы РФ Владимир Васильев.