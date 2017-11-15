Ранее отстраненный вице-президент Зимбабве Мнангагва вернулся в страну

Хараре, , 18:28 — REGNUM Бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва вернулся в страну после своего бегства в Южно-Африканскую Республику на прошлой неделе. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщает южноафриканское телевидение со ссылкой на источники.

На минувшей неделе Мнангагва был вынужден спешно покинуть Зимбабве и укрыться в ЮАР, так как 93-летний президент Зимбабве Роберт Мугабе отправил его в отставку. По имеющимся данным, Мугабе затеял чистку в рядах правящего Зимбабвийского африканского национального союза — Патриотического фронта, в который входят ветераны национально-освободительной борьбы, чтобы продвинуть на руководящие посты свою 52-летнюю супругу Грейс.

По всей видимости, Мугабе собирался сделать Грейс вице-президентом Зимбабве, чтобы передать ей власть.

Супруга Мугабе Грейс — на 40 лет младше Роберта. Ранее она заявляла, что Мугабе якобы пользуется такой поддержкой зимбабвийского народа, что его изберут на новый президентский срок даже после смерти.

«Однажды, когда Господь назначит умереть Мугабе, мы выставим на выборы его труп в качестве кандидата. И вы увидите, как люди проголосуют за труп Мугабе. Я серьезно вам говорю — просто чтобы показать людям, как сильно люди любят своего президента», — всерьез говорила Грейс.

Сегодня стало известно, что Силы обороны Зимбабве (СОЗ) взяли под контроль обстановку в стране и отправили Мугабе под домашний арест. Супруга Мугабе Грейс спешно покинула страну и по неподтвержденным данным сейчас находится в Намибии.

По данным ряда СМИ, СОЗ поддерживают Мнангагву и, скорее всего, он возглавит страну после переворота.

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