Путин впервые лично встретится с лидерами народных республик Донбасса

Истра, Московская область, , 18:20 — REGNUM Президент России Владимир Путин пообещал встретиться с руководством ДНР и ЛНР для обсуждения вопроса обмена пленными с украинской стороной. Об это глава государства сказал 15 ноября во Воскресенском Ново-Иерусалимском мужском монастыре в подмосковной Истре, отвечая на просьбу лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука, передает телеканал «Россия 24».

Медведчук попросил президента проявить гуманизм и обратиться к главам ДНР и ЛНР для обмена военнопленными. По его словам, Украина готова обменять 306 военнопленных на 74 человека, взятых в плен силами ДНР и ЛНР.

«Я думаю, что таким образом 380 человек могли бы вернуться домой к родным, близким и семьям. Я думаю, это был бы серьезный шаг в реализации Минских соглашений в вопросе мира в Донбассе», — сказал общественный деятель.

Присутствовавший при разговоре Патриарх Московский и всея Руси Кирилл попросил президента поддержать предложение Медведчука.

«Люди страдают, являются жертвами этого тяжелого конфликта, который действительно приводит к страданию очень многих. Поэтому я, со своей стороны, хотел бы тоже просить вас поддержать эту идею», — сказал патриарх.

Путин сказал, что переговорит с руководством республик и сделает всё, что от него зависит.

«Надеюсь, что то, что вы предлагаете, будет реализовано, и как можно быстрее», — добавил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября 2017 года украинское издание «Новое время» опубликовало статью, в которой говорится, что Медведчук является единственным связующим звеном между администрацией президента Украины Петра Порошенко и Кремлем. Издание сообщает, что политик курирует обмен пленными в Донбассе и пытается строить политическую карьеру на Украине.

24 августа 2017 года РБК со ссылкой на источник сообщило, что Путин тайно встречался с Медведчуком в ходе своей трехдневной поездки в Крым. Официального подтверждения информации не поступало.

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