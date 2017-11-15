Елена Ямпольская: России предстоит стать краеугольным камнем ЮНЕСКО

Москва, , 18:13 — REGNUM «Уважаемые коллеги!

Завтра — очередная годовщина со дня образования ЮНЕСКО, Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры.

Дата ее рождения — 16 ноября 1945 года. Прошло лишь два с половиной месяца после окончания самой кровопролитной войны в истории человечества. И считанные недели с момента создания ООН.

То есть уже тогда, а может быть, именно тогда, потому что память человеческая еще содрогалась от недавних ужасов, стало понятно, что мир и безопасность на нашей планете невозможны без развития души, воспитания чувств и образования ума, что каждая личность бесценна, а культурное и историческое наследие является достоянием всего мира и должно защищаться в любой его точке.

Наша страна — тогда СССР — стала членом ЮНЕСКО в 1954-м, русский является одним из официальных языков этой организации. В списке Всемирного наследия ЮНЕСКО 28 наших объектов, из них 11 природных — от Куршской косы до Байкала и Камчатки — и 17 культурных. Шесть из них признаны шедеврами человеческого гения.

У наших друзей и коллег из Соединенных Штатов Америки ситуация обстоит не столь блестяще: объектов всемирного наследия меньше, а шедеврами человеческого гения признаны всего два (причем одним из них является статуя Свободы, как известно, подаренная американцам французами). Не хочется думать, что по причине ущемленного самолюбия, но так или иначе США объявили о своем выходе из ЮНЕСКО. Окончательный разрыв состоится под занавес 2018 года, однако уже сейчас Вашингтон планирует свести свое участие в основных проектах к минимуму.

Новый гендиректор ЮНЕСКО — француженка Одри Азуле, сменившая на этом посту Ирину Бокову из Болгарии, сказала, что это решение не стало сюрпризом. Она напомнила, что 1 июня текущего года США точно так же объявили о выходе из Парижского соглашения по климату. Уже шесть лет они не платят взносы в ЮНЕСКО, задолженность перевалила за полмиллиарда долларов. Это произошло после того, как Генеральная конференция одобрила заявку Палестины на вступление в состав организации. Вслед за США выплачивать взносы прекратил Израиль.

«Я думаю, что не в интересах США покидать ЮНЕСКО, — заявила Одри Азуле. — Осмелюсь заметить, что для нынешних Соединенных Штатов некомфортно оставаться в этой организации. Некомфортно, потому что вдруг выяснилось, что та самая душа — наивная, не монетизируемая, не котирующаяся на фондовой бирже, — не утратила своего влияния в нашем вроде бы чрезвычайно прагматическом мире. Люди хотят наслаждаться красотами природными и рукотворными, они готовы рисковать своей жизнью, они бьются, уничтожая варваров, которых американцы сами же породили, а затем не смогли с ними совладать. Может быть, впоследствии красота и спасет мир, а пока мир спасает красоту».

Именно наши ученые только что закончили создание 3D-модели сирийской Пальмиры — по состоянию на сентябрь прошлого года, когда оттуда, незадолго до новой атаки боевиков, вернулась наша экспедиция. Бог весть когда эту жемчужину древности начнут восстанавливать, но трехмерную модель в ближайшее время передадут представителям Сирии, и с этого уже можно начинать планировать будущие работы.

В конце концов ЮНЕСКО — та международная организация, которая признает нормальное гендерное деление. «Мы должны, — говорит она, — нести мир в сознание мужчин и женщин, а не «гражданина 1 и гражданина 2». Это тоже не самая популярная модель — с точки зрения современной американской идеологии. Той идеологии, которой они заморочили голову старушке Европе и бросили ее наедине с глобальными не только социально-экономическими, но экзистенциальными проблемами.

Очень любопытно, что США заявили о выходе из ЮНЕСКО 12 октября — в день, который считается официальной датой открытия Америки Колумбом. И символично, что решение о выходе совпало с так называемой «войной памятников», когда в Соединенных Штатах начали сносить и осквернять статуи не только конфедератов, но даже Христофора Колумба.

Однако я поднялась на эту трибуну не только ради того, чтобы в лучших отечественных традициях обрушиться на заокеанского партнера. Гораздо важнее не фиксировать чужие ошибки, а стараться не совершать собственных. США поставили политические интриги выше общемирового сотрудничества в гуманитарной сфере. Значит, гуманитарная сфера будет развиваться без них. И у страны, которая и без того с трудом находит общий язык со значительной частью современного мира, возникнут еще большие «трудности перевода», проблемы в области взаимопонимания.

Нам тоже надо всегда помнить, что культура выше любых сиюминутных интересов и выгод, шире любой идеологии.

Что такое культура? Не контрольные показатели, проценты и коэффициенты. Культура — это собрание смыслов и ценностей. На что влияют смыслы и ценности? На душу человека, его мировоззрение, нравственный облик, на его поступки и действия, в конце концов.

Взращивание культурного человека, то есть личности гуманной, образованной, способной наслаждаться не только материальными, но и духовными благами (а их за историю человечества создано столько, что дефицита можно не опасаться), доброжелательной по отношению к людям иных традиций и верований, — это абсолютно конкретная работа на пользу экономики, науки, обороны.

О культуре, как и о медицине или образовании, нельзя судить только по топовым показателям. Медицина ведь существует прежде всего не для здоровых, а для больных. Так и культура должна работать не только для граждан, которые слушают классическую музыку, а выходные проводят в музеях. Но в первую очередь для тех, кому подобное времяпрепровождение и в голову не приходит.

Мы должны работать в этом направлении не только ради своей страны, но и потому, что на нас смотрит весь мир.

Русская культура всегда впитывала в себя мировую, прежде всего западноевропейскую, творчески переосмысливала лучшие ее образцы. Сейчас с образцами туго. Западная культура в последние годы производит и экспортирует в основном глобальную пустоту. Одно время мы соблазнились этой пустотой, но сейчас приходим в себя и, надеюсь, осознаем, что остаемся истинным и, быть может, единственным оплотом классической европейской культуры. Новому Свету она не нужна. Она нужна нам.

Мы вообще не делим культурное и историческое наследие на свое и чужое. Для русского взгляда двойные стандарты не просто неприличны — они кощунственны, если речь идет о развитии души человеческой. Именно поэтому, я уверена, России предстоит стать краеугольным камнем ЮНЕСКО, самой надежной опорой этой организации в мире.

Ну, а что касается выхода из ЮНЕСКО США, я хочу предложить вам одну очень любимую мной цитату. Интересно, кто узнает автора.

«Если б я был художником и меня попросили нарисовать американского орла, то как бы я за это взялся… Я нарисовал бы его слепым, как летучая мышь; хвастливым, как петух; вороватым, как сорока; тщеславным, как павлин; трусливым, как страус, который прячет голову в грязь и думает, что никто его не видит… И, как феникс, способным возрождаться из пепла своих ошибок и пороков и снова воспарять в небо!.. Что ж, будем надеяться!».

1844 год. Чарльз Диккенс.

Прошло более полутора веков. Надежда умирает последней. Будем надеяться».