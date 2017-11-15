Скандальная экс-председатель горсовета Керчи не прижилась на новом месте

Керчь, Крым, , 18:12 — REGNUM Оператор крымской паромной переправы ООО «Морская дирекция» заплатит 100 тысяч рублей штрафа за трудоустройство скандальной экс-главы горсовета Керчи Ларисы Щербулы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В частности, по данным пресс-службы прокуратуры Крыма, «Морская дирекция», трудоустроившая бывшего сотрудника администрации Керчи, не сообщила в установленный законом срок нанимателю по последнему месту службы о принятии его на работу.

«Трудоустройство бывшего главы горсовета Керчи Ларисы Щербулы стоило ООО «Морская дирекция» 100 тысяч рублей штрафа. В ходе прокурорской проверки по соблюдению законов о противодействии коррупции. В отношении компании было возбуждено уголовное дело за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего (статья 19.29 КоАП РФ)», — сообщил в своём Telegram-канале крымский правозащитник Александр Талипов.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года Лариса Щербула проходила свидетелем по делу бывшего главы администрации Керчи Сергея Писарева, которого задержали сотрудники ФСБ годом ранее при получении взятки. Следственный комитет России просил депутатов помочь в привлечении председателя к ответственности по уголовному делу, «из которого следует, что Щербула знала о взятках и, скорее всего, причастна к ним».

В частности, 7 июня местный застройщик Николай Рудый, который передавал взятку Писареву, рассказал в суде, что ранее выкупил у керченского предпринимателя участки на Аршинцевской косе и по улице Театральной для развития яхтенного бизнеса.

По его утверждению, узнав о намерениях предпринимателя, Щербула пригласила его на встречу. Под присягой в суде Рудый сообщил, что она сама назвала ему сумму взятки за содействие в бизнесе, написав её на бумаге. Бизнесмен отметил, что сначала трактовал указанную сумму в рублях и готов был её оплатить, но Лариса Щербула уточнила, что деньги необходимо принести в долларах.

В июне того же года глава Керчи Сергей Писарев был задержан сотрудниками ФСБ за получение взятки в размере 50 тысяч долларов. Чиновника заподозрили в вымогательстве денег за выделение земельных участков под коммерческое использование.

Помимо этого, 25 мая крымский общественник Александр Талипов опубликовал запись разговора с голосами похожими на голоса Писарева и Щербулы с предпринимателем. В записи также фигурирует таинственный «шеф», который вымогал ранее от предпринимателя для решения его проблем один миллион долларов США.

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