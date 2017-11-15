Путин поддержал предложение об обмене пленными между Украиной и Донбассом

Киев, , 17:54 — REGNUM Сегодня, 15 ноября, на территории Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря прошла встреча президента Российской Федерации Владимира Путина, премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с лидером общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктором Медведчуком, сообщает корреспондент ИА REGNUM

В ходе встречи Медведчук обратился к Владимиру Путину с просьбой, касающейся судеб нескольких сотен украинцев, находящихся по разные стороны линии соприкосновения в Донбассе.

«Больше года прошло со времени последнего обмена удерживаемыми лицами на востоке Украины. Согласно Минским соглашениям обмен должен происходить по формуле «всех на всех», однако у украинской стороны есть объективные аргументы законодательного характера, которые не позволяют в настоящее время осуществить этот обмен в полном объеме. Это касается в первую очередь лиц, которые привлекаются к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений», — сказал лидер «Украинского выбора — Права народа».

«Мы провели работу по согласованию списков и сегодня можем провести первый этап обмена, при котором украинская сторона готова освободить 306 человек и рассчитывает на ответные действия республик Донбасса по освобождению 74 человек. Поэтому я прошу Вас, уважаемый Владимир Владимирович, используя свой авторитет, проявить гуманизм и обратиться к господам Захарченко и Плотницкому (главы ДНР и ЛНР соответственно), чтобы они согласились на этот обмен как первый этап, в результате которого уже в ближайшее время, до наступающих новогодних и рождественских праздников, 380 человек смогут вернуться к родным, домой, в свои семьи», — заявил Медведчук.

Патриарх Кирилл поддержал инициативу политика. Подчеркнув важность гуманитарной составляющей этого акта, отметил, что такой обмен необходимо провести как можно скорее.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ответ на предложение Виктора Медведчука сказал, что обратится с просьбой к руководителям ДНР и ЛНР для того, чтобы предложенный обмен состоялся в ближайшее время.