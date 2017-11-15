Александр Белов, , 19:28 — REGNUM

В минувшее воскресенье, 12 ноября, во время своего официального визита в Ханой президент США Дональд Трамп заявил своему вьетнамскому коллеге Чан Дай Куангу: «Если я могу оказать помощь в роли посредника или арбитра, пожалуйста, дайте мне знать… Я очень хороший посредник и арбитр». Что имел ввиду Трамп, когда предложил взять на себя роль «посредника» в территориальном споре в Южно-Китайском море между КНР и Вьетнамом? Заявление президента США вызвало опасения во Вьетнаме, пишет Билл Хейтон в статье для The Foreign Policy.

Заявление Трампа породило во Вьетнаме опасения того, что страна может стать разменной монетой в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем. Этим опасениям уступают только подозрения в том, что США могут замышлять свержение коммунистической партии в Ханое.

«Вьетнам мог бы принять предложение (Трампа), однако Пекин предпочитает использование двухсторонних механизмов для решения вопросов, связанных с Южно-Китайским морем», — заявил декан факультета международных отношений Университета социальных и гуманитарных наук в Хошимине Нгуен Тхань Чунг.

Пекин никогда не приветствовал внешнее вмешательство в территориальные споры в Южно-Китайском море. По мнению Чунга, Китай не поддержит инициативы Трампа, только если он не признает, что требования Пекина относительно территорий в Южно-Китайском море являются справедливыми.

На первый взгляд, предложение Трампа о «посредничестве» в территориальных спорах между Китаем и другими региональными государствами является очень странным. Китай не считает, что США можно отнести к нейтральной стороне, которая могла бы выступить посредником в переговорах. На конференции в китайском городе Хайкоу, которая проходила 9 ноября, президент Национального института по изучению Южно-Китайского моря Ву Шикун заявил, что территориальные споры в Южно-Китайском море «все еще не разрешены», а Китай «оказался перед лицом вмешательства крупных внешних держав, таких как США и Япония».

Трамп не является первым высокопоставленным представителем правительства США, который предложил посредничество в урегулировании территориальных споров в Южно-Китайском море. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон также собиралась выступить посредником в 2010 году. Однако это ни к чему не привело.

Читайте также: Strategist: Возможна ли вообще ядерная сделка с Северной Кореей?

Опасение также может вызывать то, что Вашингтон и Пекин заключили свою собственную сделку. Всем хорошо известно, что нынешний приоритет внешней политики Трампа в Азии — это денуклеаризация Северной Кореи. В Ханое справедливо могут задаться вопросом относительно той цены, которую мог запросить Пекин у Вашингтона, чтобы увеличить давление на Пхеньян. Может ли легкое выкручивание рук в Ханое стать ответной услугой на небольшое увеличение санкционного давления на КНДР? Правительства Юго-Восточной Азии подозревают, что стратегия США в Индо-Тихоокеанском регионе может стать демонстрацией «Искусства сделки» за их счёт.

С другой стороны, в заявлениях Трампа были и благоприятные для Вьетнама моменты. Выступая 10 ноября на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, президент США заявил:

«Американцы, так же как и любой другой народ, завоевавший и защищавший свой суверенитет, понимают, что у нас нет ничего более драгоценного, чем наше право первородства, наша заветная независимость и наша свобода».

Трамп, возможно, не осознал того, что его спичрайтер явно повторил слова другого президента, вьетнамского лидера Хо Ши Мина, который 17 июля 1966 года заявил: «Нет ничего дороже независимости и свободы».

Также для Ханоя важно то, о чём Трамп так и не сказал. Помимо краткого комментария относительно «индивидуальных прав», президент США нечего не сказал относительно необходимости политических или социальных реформ во Вьетнаме. В официальном совместном заявлении содержится всего лишь одно предложение: «защищать и поощрять права человека».

Во время своей единственной официальной поездки во Вьетнам в мае 20 016 года бывший президент США Барак Обама провел встречу в реформаторами и диссидентами. В 2017 году ничего подобного не было. Трамп не встречался с диссидентами, сотрудники полиции не позволили диссидентам покинуть свои дома.

Преемственность в отношении предыдущей администрации можно увидеть в военной сфере. В своем совместном заявлении Трамп и Куанг указали, что первый визит авианосца США во Вьетнам должен состояться в 2018 году. Вьетнам продолжит приветствовать американские военные корабли.

Читайте также: National Interest: «Защита демократии» в США играет на руку лично Путину

Укрепление военного присутствия США в Южно-Китайском море должно встретить одобрение у государств Юго-Восточной Азии, поскольку они уверены, что военные корабли США могут сбалансировать ситуацию в Южно-Китайском море. Китай, напротив, уверен, что вывод сил США позволит достигнуть спокойствия в регионе. Такие страны, как Вьетнам очень хорошо понимают, что такое «спокойствие» повлечет за собой.

Заявления Трампа о посредничестве в территориальных спорах могут только расстраивать и тревожить, а не успокаивать. Американским дипломатам потребуется время, чтобы сгладить негативное впечатление, произведённое Трампом. Этому могут поспособствовать заявления, подобные словам госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который сказал, что США откажут Китаю в доступе к семи искусственным островным базам, которые он построил в Южно-Китайском море. Есть признаки того, что новая администрация разрабатывает согласованную политику в отношении Индо-Тихоокеанского региона, но пока это еще не совсем так.

Читайте ранее в этом сюжете: Foreign Policy: Трамп приготовил королевский подарок для КНР