В Грузии будет создан ещё один учебный центр стандартов НАТО

Тбилиси, , 18:02 — REGNUM В Грузии с помощью и при содействии США будет создан ещё один учебный центр, соответствующий стандартам НАТО. По информации министерства обороны Грузии, это обещание министр обороны Леван Изория получил в ходе своего визита в Вашингтон. 15 ноября в рамках этого визита он встретился с сенатором Линдси Грэмом и обсудил с ним вопросы усиления сотрудничества в оборонной сфере.

«В этом и в будущем году США окажут Грузии масштабную помощь, которая нацелена на создание показательного в нашем регионе соответствующего стандартам НАТО учебного центра на Вазианской военной базе. Эта помощь предусматривает закупку соответствующего снаряжения для девяти батальонов. Этот процесс уже начат. В течение трех последующих лет будет проходить подготовка наших вооруженных сил для выполнения задач территориальной обороны», — передает слова министра пресс-служба грузинского оборонного ведомства.

Леван Изория рассказал сенатору о проводимых в сфере обороны Грузии реформах, и Линдси Грэм выразил желание еще раз приехать в Тбилиси и на месте ознакомиться с достигнутым прогрессом.

Грузинский министр заверил сенатора, что Грузия остается верной своим международным обязательствам и продолжит участие в миссии в Афганистане и других международных миссиях.

«Эти два компонента — как наше участие в международных миссиях, так и проведение соответствующих учений и оценок на месте в соответствии со стандартами НАТО — в последующие годы будут обеспечены той масштабной помощью, которую Грузия получит от США», — заявил Изория.

Напомним, что Центр учений и оценки НАТО-Грузия открылся на Крцанисской военной базе в конце августа 2015 года в ходе визита в Тбилиси генсека НАТО Йенса Столтенберга. Россия тогда расценила этот факт как провокацию, о чем официально заявила представитель МИД.

Министр обороны Грузии находится в США с визитом с 13 ноября.

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