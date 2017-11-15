В Туркмении пенсионеров и инвалидов лишат наличных денег

Ашхабад, , 17:57 — REGNUM В Туркмении с 1 января 2018 года все пенсии и пособия переведут на безналичную форму — их будут зачисляться на банковские карты. В этой связи служба соцобеспечения призывает пенсионеров, инвалидов и получателей детских пособий открыть счета в банках. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщило ИА «CA-news».

Нововведение официальный Ашхабад обосновывает «усовершенствованием системы госвыплат и развитием безналичных расчетов». Между тем, по мнению самих туркменистанцев, это осложнит жизнь стариков и инвалидов, неспособных самостоятельно передвигаться, поскольку количество банкоматов в стране ограничено, и зачастую в них очень быстро заканчиваются наличные деньги.

Планы по переходу на безналичную форму выплаты пенсий и социальных пособий власти Туркмении вынашивают, как минимум, с конца 2016 года, отмечает радио «Азатлык». При этом зарплаты сотрудников госучреждений и работников бюджетной сферы были переведены на безналичную систему еще четыре года назад.

ИА REGNUM напоминает, что ранее туркменистанские бюджетники и сотрудники государственных предприятий неоднократно жаловались на регулярные задержки зарплат. Причиной тому, как утверждают местные правозащитники, служит дефицит иностранной валюты и наличных денежных средств в госбюджете Туркмении.

Отметим, что по той же причине с 1 ноября 2017 года власти Туркмении начали отменять льготы на воду, природный газ и электроэнергию для населения. По официальной версии, нововведение никак не связано с недостатком финансов у государства, а вызвано тем, что «туркменистанцы и так хорошо живут в эпоху могущества и счастья», «система льгот абсолютную неэффективна» и «необходимостью развивать рыночную экономику».

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