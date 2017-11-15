У оппозиции много вопросов к реорганизации структуры правительства Грузии

Тбилиси, , 17:58 — REGNUM У парламентской оппозиции к представленному правительством проекту реорганизации структуры кабинета министров много вопросов. Об этом на заседании парламента Грузии 15 ноября, при обсуждении данной темы, заявил вице-спикер парламента, депутат от «Европейской Грузии» (отделившейся от «Единого национального движения» в конце прошлого года партии — ИА REGNUM ) Серги Капанадзе.

Он отметил, что само по себе сокращение бюрократических расходов — дело хорошее, но в данном случае неясно, собирается ли правительство Грузии сокращать эти расходы за счет уменьшения числа министерств и ведомств.

«Если бы на фоне той тяжелой экономической ситуации, которая сложилась в стране, вы действительно были заинтересованы в сокращении бюрократических расходов, еще можно было бы сказать, что вы что-то понимаете правильно… Но мы лишь слышим, что тот или иной высокопоставленный чиновник в течение года 36 раз получил надбавку к зарплате, другой — 41 раз, а общий доход чиновника за год достигает 140−150 тысяч лари (3,1−3,6 млн рублей — ИА REGNUM ). И на этом фоне мы не услышали, насколько в результате структурной реорганизации собирается правительство сократить бюрократические расходы, а если собирается сократить, то на какие нужды направит высвободившиеся деньги. Если просто механически объединят министерства, этим они (правительство) никого не обманут. Если же действительно хотят сократить бюрократические расходы, то, в первую очередь, следует устранить порочную практику выплаты непомерных надбавок высокопоставленным чиновникам», — заявил Капанадзе.

Еще один вопрос, который имеется у оппозиции, касается создания новой структуры — Центра по управлению чрезвычайными ситуациями.

По оценке Капанадзе, правительство в результате этой реформы еще больше усилит Службу госбезопасности, которая превратилась в Грузии в «политическую полицию», а передача этой службе функций внешней разведки, по его мнению, является серьезной ошибкой и нанесет большой урон демократии страны.

«Если вы так хотели сократить бюрократические расходы, почему создали для Мгебришвили(бывший глава МВД — ИА REGNUM ) новую структуру, а не отправили просто домой?», — обратился к правительству Грузии депутат.

Неприемлемо для «Европейской Грузии» и упразднение аппарата госминистра по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры и передача его функций министерству иностранных дел.

«Аппарат госминистра занимался координацией внутренних реформ, проводимых с целью выполнения соглашения об ассоциации с ЕС. Может ли правительство назвать хотя бы одну страну в Европе, где МИД занимался бы координацией внутриполитических реформ?», — поинтересовался Капанадзе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 15 ноября правительство Грузии утвердило проект закона о внесении изменений в закон «О структуре, полномочиях и порядке деятельности правительства Грузии» и вытекающие из него законопроекты и направило их на рассмотрение парламента.

Законодательный пакет предусматривает упразднение четырех министерств и распределение их функций между другими министерствами и ведомствами, а также создание новой структуры — Центра по управлению чрезвычайными ситуациями.

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