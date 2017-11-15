Авторы литовского «закона Магнитского» боятся из-за него пострадать

Вильнюс, , 17:17 — REGNUM На пленарном заседании парламента Литвы 16 ноября состоится последнее голосование по литовскому аналогу так называемого «закона Магнитского», сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 15 ноября. Однако уже сегодня инициаторы законопроекта «О правовом положении иностранцев», в которой прилагается расширить правовые основы для запрета на въезд иностранцев в Литву, члены фракции «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы публично заявили, что могут стать «жертвами России» из-за этого закона. Правда, не пояснили, кто и что им угрожает.

«Я понимаю, что, инициируя с коллегами этот закон, мы может пострадать лично — уже сейчас мы слышим заявления, что в отношении нас могут быть применены определенные личные санкции. Но для меня честь стоять в одном ряду с людьми, измученными и убитыми российским режимом, и всеми остальными, кто верит в демократическое будущее России», — заявил сегодня консерватор Жигимантас Павилёнис.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, после принятия такой поправки в Литву будет запрещен въезд лицам, которые «могут представлять собой угрозу не только для безопасности и общественного порядка Литвы, но и для других стран ЕС и НАТО, а также если есть информация или достаточное основание полагать, что такое лицо причастно к крупномасштабным коррупционным преступлениям, отмыванию денег или грубым нарушениям прав человека в иностранных государствах».

Напомним, закон Магнитского — принятый в декабре 2012 года в США закон, отменяющий поправку Джексона — Вэника и вводящий персональные санкции в отношении лиц, ответственных за «нарушение прав человека и принципа верховенства права в России». Закон был назван так по имени умершего в тюрьме Сергея Магнитского. Изначально закон был направлен в первую очередь против лиц, «причастных к убийству Магнитского». Лиц, фигурировавших в списке, ждали визовые ограничения на въезд в США и блокировка финансовых активов в банках США.

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