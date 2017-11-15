Примитивно и глупо: В Госдуме удивлены псевдоразоблачению ФБР

Москва, , 17:07 — REGNUM Псевдоразоблачительная публикация на портале BuzzFeed под названием «60 российских платежей на «финансирование избирательной кампании 2016 года», якобы подтверждающая «российское вмешательство» в президентские выборы в США, является очередной информационной «уткой», которую сфабриковали в недрах ФБР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Ранее во вторник интернет-портал BuzzFeed выступил с утверждением, что ФБР изучает данные о денежных переводах российского МИД через Citibank, на которых стояла пометка «на финансирование избирательной кампании 2016 года». В публикации говорится, что перевод на сумму 30 тыс. долларов якобы был направлен 3 августа 2016 года в посольство РФ в Вашингтоне и он был одним более чем из 60 подобных переводов, которые сейчас изучают сотрудники ФБР и ряд других ведомств, расследующие приписываемое России вмешательство в президентские выборы в США. Эти банковские операции на общую сумму около 380 тыс. долларов, проходившие через Citibank в период с 3 августа по 20 сентября 2016 года, предназначались посольствам в разных странах — от Афганистана до Нигера, утверждает BuzzFeed.

«Вызывает недоумение абсурдность и непрофессионализм действий представителей ФБР США, которые решили поучаствовать в новом вбросе дезинформации о якобы вмешательстве России в американские выборы», — отметил парламентарий.

При этом, по его мнению, все эти «разоблачения» выглядят примитивно и ставят в глупое положение американские спецслужбы. То, что в публикации названо «подозрительными» переводами МИД РФ «на проведение выборов», касается предвыборной кампании в Государственную думу, которая проходила в 2016 году. Дипломаты обязаны были обеспечить возможность гражданам России принять участие в голосовании, находясь на территории другого государства, пояснил депутат.