Марокканские силы жестоко разогнали демонстрантов в Западной Сахаре

Тифарити, , 17:18 — REGNUM 14 ноября марокканские оккупационные силы выступили против группы протестующих в городе Эль-Аюн (адм. центр Западной Сахары) и в оккупированном городе Буджур, что привело к жертвам среди демонстрантов.

По данным информационного агентства Сахары (Sahara Press Service), многие граждане Западной Сахары вышли на улицы вышеупомянутых городов, чтобы присоединиться к протесту, начатому ранее Комитетом по координации деятельности по правам человека в Западной Сахаре, осудившему катастрофическое Мадридское соглашение, которое разделило народ Западной Сахары и его ресурсы.

Демонстранты Западной Сахары были удивлены тем, что против них выступили марокканские оккупационные силы и пытались окружить их, прежде чем между формированиями произошла стычка. Это привело к жертвам, и некоторые из демонстрантов были переведены в больницы в этих городах.

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Напомним, что 14 ноября исполнилось 42 года со дня подписания мадридского трехстороннего соглашения между Испанией, Мавританией и Марокко, согласно которому передается только управление территорией Западной Сахары новым оккупационным силам.

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