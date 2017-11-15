«Как можно запретить дружить?»: Кузбасс и Хакасия не поделили отшельницу

Кемерово, , 16:45 — REGNUM Власти Кемеровской области озвучили свою позицию по поводу резонансного заявления главы Хакасии Виктора Зимина, касающегося знаменитой отшельницы Агафьи Лыковой.

В ходе прямой линии 14 ноября Виктор Зимин, отвечая на один из вопросов, сказал, что «не очень любит» бабушку Агафью. Он назвал её «нагрузкой великой для многих». Зимин напомнил, что она проживает на заповедной территории в Хакасии, где «нет никакой хозяйственной деятельности».

По его словам, для отшельницы созданы завидные условия:

«Каждый бы житель республики хотел иметь такие условия для проживания. Бесплатные. Снабжение, полёты, связь, авиация. И ещё наши соседи иногда пиарятся. Запретил. Сказал, что если ещё раз борт придёт оттуда, вы нарушили закон страны. Не имеете права туда ни садиться, ни прилетать. И позорить нас не надо в той части, что мы… А они там прям кормильцы».

Очевидно, что, говоря о «соседях», Виктор Зимин имеет в виду Кемеровскую область. Ведь власти Кузбасса не скрывают, что Агафью Лыкову связывает давняя дружба с главой Кемеровской области Аманом Тулеевым.

Читайте также: Губернатор Кузбасса поручил доставить продукты таежнице Агафье Лыковой

В пресс-службе администрации Кемеровской области заявление Виктора Зимина прокомментировали следующим образом:

«Как можно запретить дружить? Если бы власти Хакасии оказывали системную помощь, реагировали на проблемы и редкие просьбы Агафьи Лыковой, то Кузбассу не было бы необходимости вмешиваться».

В администрации Кузбасса напомнили, что Аман Тулеев и Агафья Лыкова познакомились 20 лет назад и с тех пор «не переставали общаться».

«Несколько раз в год Лыкова передаёт весточку губернатору через главу Таштагольского района Владимира Макуту, который посещает её в ходе облётов тайги. Мы оказываем системную помощь, не только передаём продукты. К Лыковой уже четыре раза приезжали волонтёры, чтобы помочь по хозяйству, охотники защищали её дом и хозяйство от медведей. В январе 2016 года Тулеев лично проводил Лыкову домой, на заимку, после выписки из Таштагольской больницы, где она по его распоряжению проходила обследование и лечение», — подчеркнули в пресс-службе администрации Кемеровской области.

Читайте также: Отшельница Агафья Лыкова попала в больницу

Напомним, Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. По данным администрации Кузбасса, семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года.

Когда геологи обнаружили таёжных жителей, их было пятеро: глава семейства Карп Лыков, сыновья Саввин (45 лет) и Димитрий (36 лет) а также дочери Наталья (42 года) и Агафья (34 года). Саввин, Димитрий и Наталья умерли в 1981 году, один за другим. Карп Лыков ушёл из жизни в 1988 году. В настоящее время Агафья Лыкова живет в тайге одна.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Хакасии запретил Кузбассу пиариться на отшельнице Агафье Лыковой