Супруга Роберта Мугабе спешно покинула Зимбабве

Хараре, , 16:30 — REGNUM Супруга арестованного военными президента Зимбабве Роберта Мугабе Грейс покинула страну и по неподтвержденным данным находится в Намибии. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщает телеканал Sky со ссылкой на источник.

Как ранее сегодня сообщало ИА REGNUM, зимбабвийские военные задержали 93-летнего президента страны Роберта Мугабе и посадили его под домашний арест.

Представитель Сил обороны Зимбабве генерал Крис Мутсвангва заявил, что речь не идет о государственном перевороте, цель военных — «призвать к ответу преступников» вокруг Мугабе.

Мугабе на данный момент является старейшим лидером государства в мире. Он бессменно правит Зимбабве 37 лет.

Супруга Мугабе Грейс — на 40 лет младше Роберта. Ранее она заявляла, что Мугабе якобы пользуется такой поддержкой зимбабвийского народа, что его изберут на новый президентский срок даже после смерти.

«Однажды, когда Господь назначит умереть Мугабе, мы выставим на выборы его труп в качестве кандидата. И вы увидите, как люди проголосуют за труп Мугабе. Я серьезно вам говорю — просто чтобы показать людям, как сильно люди любят своего президента», — всерьез говорила Грейс.

СМИ предполагали, что Грейс покинула Зимбабве по соглашению с военными, которые отстранили Мугабе от власти, и направилась в ЮАР, откуда она родом. Но теперь есть информация, что она находится в Намибии.

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