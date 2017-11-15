В Самаре выборы мэра и гордумы отложили на неизвестный срок

Самара, , 16:00 — REGNUM Депутаты Самарской губернской думы большинством голосов отклонили поправку в закон «Об осуществлении местного самоуправления на территории Самары», внесенную парламентарием Михаилом Матвеевым. Как сообщало ИА REGNUM, цель законопроекта — вернуть выборы мэра Самары и депутатов городской думы.

10 ноября Матвеев внес на рассмотрение в региональный парламент поправку в законопроект, которая увеличивает срок полномочий городской думы с 2,5 до трех лет, чтобы они истекли в сентябре 2018 года, когда состоятся губернаторские выборы. Чтобы в будущем вернуть прямые выборы мэра Самары, депутат предложил синхронизировать выборы губернатора с выборами городской думы Самары и Тольятти (ее полномочия истекают в сентябре). Как полагает Матвеев, это повысит явку на выборах и будет способствовать перезагрузке системы местного самоуправления на большей части территории региона. Кроме того законопроект нацелен на унификацию сроков полномочий всех представительных органов муниципальных образований области, которые везде, кроме Самары, в настоящее время составляют 5 лет.

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В Самарской губернской думе на рассмотрении находится другой законопроект, инициированный комитетом по местному самоуправлению, — продлить полномочия гордумы на пять лет. Его лоббируют депутаты парламента, которые не хотят расставаться с «теплыми местами».

Напомним также, что бывший губернатор Николай Меркушкин провел в Самаре реформу местного самоуправления, благодаря которой в областной столице отменены прямые выборы в городскую думу. Депутатский корпус пятого созыва сформирован в 2015 году путем делегирования представителей от советов депутатов внутригородских районов. Срок его полномочий 2,5 года, истекает он в марте 2018 года. Согласно реформе МСУ, главу Самары выбирает конкурсная комиссия из 20 человек, одна половина которых — депутаты, другая назначается главой области.

«Инициатива по продлению полномочий гордуме Самары до пяти лет исходила от врио губернатора Дмитрия Азарова, за этим стоит чисто технологичное решение — назначить главой города своего человека, — прокомментировал ИА REGNUM депутат Матвеев. — Это решение отодвигает на пять лет возможность возврата всенародных выборов мэра Самары. Этим решением Азаров прекращает и возможную борьбу конкурентов за губернаторский пост. То есть, с одной стороны это позволяет Азарову законсервировать этот вопрос, а с другой избавляет его от досрочного появления возможных соперников, потому что всенародноизбранные мэры областных центров всегда рассматриваются в качестве соперников глав регионов».

По мнению политика, решение Азарова «подвешивает» возможные изменения в МСУ в Самарской области.

«С учетом продления полномочий гордумы до 2020 года и конкурсное назначение главы города с пятилетним контрактом вопрос о всенародных выборах мэра отдвигается до 2022 года, — полагает Матвеев. — Мое мнение, нарушаются интересы жителей Самары и политических объединений. В других муниципалитетах Самарской области — прямые выборы мэров, а жителям областной столицы такую возможность не дают. Эту позицию я высказал Дмитрию Азарову на заседании в губдуме. Он парировал, что в Самаре нет поражения в правах граждан, потому что большое количество депутатов существуют именно в областном центре и избраны они из районных советов, которые выбирали сами люди».

Как сообщало ИА REGNUM, источники полагают, что врио губернатора Дмитрий Азаров сделает мэром Самары главу Железнодорожного района Елену Лапушкину, которую он назначил в 2013 году, находясь на посту руководителя областного центра. Лапушкина начала работу в Железнодорожной администрации в 1992 году с должности председателя комитета по делам молодежи.

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