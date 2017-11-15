Румынский или молдавский язык? Плахотнюк или Молдавия?

Кишинёв, , 15:51 — REGNUM Правящая в Молдавии Демократическая партия, контролирующая большинство мест в парламенте страны, предоставит своим депутатам право свободно определиться при голосовании по законопроекту об изменении названия государственного языка в конституции с молдавского на «румынский». Как заявил пресс-секретарь Демпартии Виталий Гамурарь, в партии на этот счет нет единого мнения, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, каждый депутат будет сам решать — голосовать ли за изменения названия госязыка. В то же время он заметил, что лидер партии и фактический руководитель страны Владимир Плахотнюк считает, что государственным языком должен быть «румынский».

Для внесения изменений в конституцию за это должны проголосовать две трети из 101 депутата парламента Молдавии. С учетом того, что левые партии — социалисты и коммунисты — выступают за сохранение молдавского языка, это возможно только в том случае, если за его переименование фракция Демпартии проголосует почти в полном составе.

Конституционный суд Молдавии 31 октября дал положительный отзыв на конституционный законопроект группы депутатов от правоцентристских партий об изменении в Конституции названия государственного языка с молдавского на «румынский».

Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение недопустимым и незаконным. Он выразил готовность провести референдум по этому вопросу, чтобы узнать мнение граждан. Президент добавил, что правые политики и судьи КС ведут себя, «как оплачиваемые из-за границы наемники, цель которых — привести высший закон страны в соответствие с унионистским проектом для последующей ликвидации молдавской государственности».

Законодательную инициативу об изменении в конституции названия государственного языка с молдавского на «румынский» зарегистрировала группа депутатов парламента Молдавии от Либерально-демократической, Либеральной и Демократической партий и группы Народно-европейской партии. Инициатива предполагает исполнение решения Конституционного суда от 5 декабря 2013 года, признавшего госязык «румынским» вопреки конституции, где он назван молдавским.

Справка ИА REGNUM :

31 августа 1989 года Верховный совет МССР принял Закон о статусе государственного языка МССР и закон о «возврате» молдавского к латинской графике, в то время как молдаване Приднестровья сохранили изначальную кириллическую графику молдавского языка.

Молдавская письменность существует на кириллице с момента своего появления в XVI веке. Понятия «румыны», «румынский народ» и «румынский язык», созданный трансильванскими лингвистами на латинице, были изобретены в конце XVIII века.

В Конституции Молдавии указано, что государственным языком страны является «молдавский язык на основе латинской графики». Молдавский и румынский языки, несмотря на ряд региональных отличий, выражающихся в том числе в использовании кириллицы либо латиницы, представляют собой один и тот же язык, а вопрос идентичности является политическим маркером для населения Молдавии.

5 декабря 2013 года Конституционный суд Молдавии принял решение о том, что государственным языком в стране, вопреки тексту конституции, является «румынский». КС постановил, что «румынский» и молдавский языки можно считать идентичными, а текст декларации о независимости Молдавии, где упоминается «румынский язык» (в декларации о независимости синтагма «румынский язык» упомянута в рамках отсылки к законам 1989 года о провозглашении молдавского языка государственным и о «возврате» ему латинской графики, при том, что в самих этих документах язык, как и в принятой в 1994 году конституции Молдавии, назван молдавским), превалирует над текстом конституции, где он назван молдавским.

Читайте ранее в этом сюжете: Молдавия и манкурты: отказаться от молдавского языка = предать предков