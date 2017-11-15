В Совфеде потребовали от Украины извиниться перед Белоруссией

Москва, , 15:35 — REGNUM Первый заместитель главы Верховной рады Ирина Геращенко вообще не понимает, о чем она говорит. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Накануне комитет Генассамблеи ООН принял проект резолюции большинством голосов. Минск нанес Киеву удар «ножом в спину», проголосовав против украинской резолюции о ситуации в области прав человека в Крыму. Такую позицию заняла первый зампред Верховной рады Ирина Геращенко.

«Это — оскорбление. «Вонзить нож в спину» — значит, действовать исподтишка, совершить неожиданный подлый поступок, что никогда не водилось за белорусами», — заявил Клинцевич.

Белоруссия в отличие от многих других стран прекрасно знает ситуацию в области прав человека в Крыму, и потому проголосовала против украинской резолюции, подчеркнул сенатор.

«Сделала это честно и открыто. Считаю, что украинский депутат должна принести стране извинения», — сказал Клинцевич.

Проект резолюции о ситуации в области прав человека в Крыму внесли на Генеральную Ассамблею ООН. Документ, который предъявляет российской стороне ряд рекомендаций, был принят 14 ноября Третьим комитетом ГА ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам, при этом Белоруссия проголосовала против него. Ожидается, что проект резолюции рассмотрят на пленарном заседании текущей 72-й сессии Генассамблеи.