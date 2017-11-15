МИД РФ: позиция Украины по миротворческой миссии в Донбассе бесперспективна

Москва, , 15:28 — REGNUM Действия Украины по саботажу российской резолюции о вводе миротворцев в Донбасс и желание ввести туда оккупационную армию являются бесперспективными, заявил 15 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем.

Лавров напомнил, что проект российской резолюции о миротворческой миссии в Донбассе «уже пару месяцев лежит на столе Совета Безопасности ООН», но обсуждение документа игнорируется украинской стороной.

«Обсуждение саботирует прежде всего Украина, которая хочет не обеспечить безопасность наблюдателей от ОБСЕ, выполняющих функции по контролю за соблюдением минских договорённостей, а хочет ввести оккупационные войска», — сообщил Лавров.

Он указал, что такая позиция Украины направлена на блокирование контактов Донбасса с внешним миром, чтобы затем установить в регионе собственные порядки в обход минских соглашений. Такая линия Украины не имеет перспектив, заключил министр.

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Напомним, Россия внесла в СБ ООН проект резолюции о введении миротворцев в Донбасс еще в сентябре. Позднее Украина и США отказались обсуждать данный проект, предложив в ноябре введение в страну 20-тысячного контингента добровольцев.

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14 ноября в Белграде состоялись переговоры помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, которые подтвердили, что Москва и Вашингтон расходятся в понимании «путей достижения мира». Сурков сообщил, что из 29 абзацев предложений к российскому проекту резолюции являются приемлемыми только три.

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