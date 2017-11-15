Венгрия научит Молдавию проводить «европейские реформы»

Кишинёв, , 15:05 — REGNUM Венгрия поддерживает «европейскую интеграцию» Молдавии и направит в Кишинев специального советника для оказания помощи в проведении реформ. Об этом заявил на встрече с премьер-министром Молдавии Павлом Филипом новый посол Венгрии в Кишиневе Шандор Сабо, передает корреспондент ИА REGNUM.

Они обсудили подготовку к саммиту «Восточного партнерства», который состоится в конце ноября в Брюсселе. Молдавский премьер поблагодарил Будапешт за поддержку, в том числе в рамках Вышеградской группы и заявил, что внедрение Соглашения об ассоциации с ЕС и «европейских реформ» — главный приоритет молдавского правительства.

На саммите «Восточного партнерства» Молдавия, напомним, наряду с Украиной и Грузией рассчитывает получить «европейскую перспективу», то есть подтверждения возможности вступления в ЕС. При этом в Евросоюзе неоднократно подчеркивали, что никакой перспективы членства в ЕС для стран «Восточного партнерства нет.

Накануне посол Евросоюза в в Украине Хюг Мингарели в очередной раз завил, что страны-участницы программы ВП должны осознать, что «в ближайшей перспективе они не могут рассчитывать на членство в ЕС».

«Сейчас ЕС не имеет возможности предложить перспективу ни одной стране-партнеру. Возможно, через несколько лет, но сейчас — нет. Мы все знаем это, такова реальность! И теперь нам, то есть Евросоюзу, необходимо убедить партнеров продолжать выполнять Соглашение об ассоциации с этого понимания», — сказал дипломат.