Песков: Обвинения во «вмешательстве» России в дела Испании — голословны

Москва, , 15:01 — REGNUM Обвинения Мадрида в адрес Москвы о «вмешательстве» в каталонский процесс являются голословными и продолжают истерику, которая происходит в США и ряде других стран, заявил 15 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, ни Мадрид, ни НАТО, ни западные СМИ не предоставили ни одного существенного доказательства.

«Исходя из этого, мы считаем эти утверждения голословными, похожими, скорее, на вольное или невольное продолжение той самой истерики, которая сейчас происходит в США и ряде других стран», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября глава МИД Испании Альфонсо Дастис на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД Евросоюза заявил, что Мадрид не имеет доказательств причастности правительства России к подозрительному интернет-трафику, который можно отнести к каталонскому процессу.

По его словам, правительство Испании проинформировало Москву о присутствии на территории России сети, которая рассылает «недостоверные сообщения», связанные с независимостью Каталонии.

15 ноября глава МИД России Сергей Лавров сказал, что обвинения Мадрида во вмешательстве Москвы в дела Испании призваны отвлечь внимание от внутренних проблем в стране.

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