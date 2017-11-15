Закон о СМИ-иноагентах в России беспокоит Берлин

Берлин, , 14:56 — REGNUM Власти Германии обеспокоены поправкой о СМИ-иноагентах в России. Об этом, как передает ТАСС, сообщил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

«Берлин с беспокойством и непониманием относится к законопроекту», — говорит Зайберт.

По его словам, поправки о СМИ, принятые Госдумой РФ 15 ноября, противоречат обязательствам, которые «Россия как член Совета Европы на себя взяла».

Представитель кабинета министров ФРГ также выразил надежду, что радиовещательная корпорация Deutsche Welle после принятия данного закона сможет продолжить работу в РФ.

«Мы исходим из того, что Deutsche Welle сможет продолжить свою журналистскую работу в России, — сказал он. — Информации об обратном у нас нет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 ноября Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о СМИ — иностранных агентах. Думские фракции единогласно поддержали зеркальный ответ РФ на давление на российские СМИ, а именно телеканала RT в США.

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