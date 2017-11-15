Литовские СМИ заподозрили в провоцировании самоубийства политика

Вильнюс, , 14:52 — REGNUM Член Сейма Литвы Пятрас Гражулис сегодня, 15 ноября, вместе с группой других депутатов литовского парламента инициировал обращение к парламентской Комиссии по предотвращению самоубийства и насилия в связи с публичным издевательством в отношении члена Сейма Линаса Бальсиса, сообщили ИА REGNUM инициаторы обращения.

Авторы обращения подчеркнули, что не оправдывают поведения Бальсиса и нанесенный вред репутации Сейма, но не могут закрывать глаза на публичные насмешки. Бальсиса ранее заподозрили в злоупотреблении алкоголем на рабочем месте, сам политик отрицал этот факт, но согласился пройти проверку алкотестером, который в парламент принесли литовские журналисты.

Алкотестер зафиксировал 1,82 промилле алкоголя (среднее опьянение), а Бальсис, визуально не выглядев нетрезвым, обвинил журналистов в провокации, сослался на приём лекарств из-за болей сухожилий, и уехал за рулём своего автомобиля, с тех пор, уже как неделю пропав, не появляясь на работе, и не поднимая трубку своего телефона.

За это время литовские СМИ написали десятки статей об «алкоголике Бальсисе», несмотря на то, что полиция официально подтвердила, что алкотестер журналистов не может быть доказательством, а опьянение может подтвердить только сама полиция и врачи. Тем не менее, после скандала полиция возбудила досудебное расследование и собирается анализировать косвенные доказательства управления депутатом автомобиля в нетрезвом состоянии. Семья Бальсиса в итоге 14 ноября распространила заявление о том, что политик проходит курс лечения, правда не уточнив от какого недуга.

Группа членов Сейма сегодня выразила беспокойство в связи с реакцией определенных лиц на историю Бальсиса, которая стала «всеобщим посмешищем и психологическим террором против члена Сейма», который, возможно, страдает от зависимости. Авторы обращения отметили, что вместо того, чтобы оказать помощь, некоторые члены Сейма и общественные деятели предприняли действия, которые очевидно могут подтолкнуть более слабого человека к самоубийству.

Группа членов Сейма, реагируя на возникший в общественном пространстве скандал в связи с появлением в Сейме возможно нетрезвого Бальсиса, попросила комиссию по предотвращению самоубийств и насилия:

«Оценить высказывания членов Сейма относительно Бальсиса и установить, не разжигают ли подобные публичные высказывания, без соблюдения принципа презумпции невиновности, ненависть в отношении лиц, страдающих от зависимости;

Выяснить, по каким причинам представители Смешанной группы членов Сейма ждали 6 месяцев, чтобы публично заявить о возможной зависимости Бальсиса, и установить, не создают ли такие действия предпосылки для поощрения человека с зависимостью продолжать так поступать (коллеги Бальсиса признались, что давно знали о проблеме политика — прим. ИА REGNUM );

Оценить работу сотрудников полиции, когда они, используя приставную лестницу, пытались следить за жилым помещением Бальсиса, и установить, не считаются ли такие действия психологическим насилием;

Оценить высказывания Андрюса Тапинаса (литовский телеведущий, который является одним из организаторов психологического давления на Бальсиса — прим. ИА REGNUM ) в социальной сети и общественном пространстве и установить, не поощряет ли упомянутый журналист своими действиями культуру издевательств, которая может довести людей, страдающих от зависимости, до самоубийства;

установить, способствуют ли публичные насмешки, без соблюдения презумпции невиновности, росту числа самоубийств».