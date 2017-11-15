Москва, , 14:46 — REGNUM Без сильной России мир невозможен. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября, об этом заявил председатель Национального совета Словацкой Республики Андрей Данко.

«Без сильной России невозможен мир. Вы — составная часть мировой безопасности. Это составная часть мировой безопасности — нравится это кому-то или не нравится. Стабильность в Европе невозможно строить без мировых держав», — сказал политик, выступая в Госдуме.

Для Данко это первый официальный визит в Россию в качестве председателя Национального совета и первое посещение Москвы. Ранее он принимал участие во главе словацкой парламентской делегации в сессии 137-й Ассамблеи МПС в Санкт-Петербурге (14 — 18 октября 2017 года) и втором Совещании спикеров парламентов стран Евразии в Сеуле (26 — 28 июня 2017 года).

Данко не раз открыто высказывался о необходимости возвращения отношений между Евросоюзом и РФ в конструктивное русло, о контрпродуктивности антироссийских санкций и об интересе в укреплении двустороннего взаимодействия с Россией.

Накануне в ходе встречи спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался за активизацию диалога и предложил создать межпарламентскую комиссию высокого уровня.