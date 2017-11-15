В Кремле призвали не делать драмы из «ошибки» Минобороны

Москва, , 14:41 — REGNUM Оплошность Минобороны при публикации снимков военной операции в Сирии не стоит преувеличивать, некорректное изображение оперативно заменили. Так прокомментировал 15 ноября в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков инцидент с фотоматериалами из сирийского Абу-Кемаля.

«Ошибки случаются и ничего страшного нет, если они своевременно корректируются», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что не стало бы преувеличивать значение этой ошибки. Он также напомнил, что оборонное ведомство наказало сотрудника, ответственного за недочет, соответствующим образом.

Журналисты напомнили Пескову о том, что подобная ошибка могла произойти с материалами, которые попали в фильм «Путин» американского режиссера Оливера Стоуна. В документальной ленте российский лидер демонстрирует режиссеру кадры, якобы снятые в Сирии. Однако пользователи интернета отметили сходство фрагмента с видеозаписью, сделанной в Афганистане.

В ответ пресс-секретарь главы государства пояснил, что многое в этом фильме ставят под сомнение «недоброжелатели Путина», однако работа Стоуна вышла блестящей, незаурядной и интересной.

Напомним, 14 ноября пресс-служба Минобороны распространила заявление о наличии фактов прямой поддержки и взаимодействия возглавляемой США международной коалиции с боевиками террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По данным ведомства, террористы отступали из сирийского города Абу-Кемаля организованными колоннами, на боевой технике с тяжелым вооружением, направляясь в районы, подконтрольные коалиции.

Обращения российских военных к коалиции США с призывом уничтожить боевиков результата не дали. Американцы заявили, что в отношении добровольно сдающихся в плен террористов действуют положения Женевской конвенции о военнопленных.

Как сообщало ИА REGNUM, к публикации Минобороны в соцсетях прилагались снимки колонны техники, сделанные, как было указано, 9 ноября российским беспилотником. Однако на самом деле изображения оказались скриншотом аргентинской мобильной игры. Некорректные фото были доступны для просмотра в течение часа, затем их заменили другими.

В военном ведомстве позже сообщили о проверке в отношении гражданского сотрудника, ответственного за подготовку материала.

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