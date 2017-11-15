В Казахстане утвердили тарифы транзита российской нефти в Узбекистан

Астана, , 14:40 — REGNUM Национальный оператор по магистральному нефтепроводу АО «КазТрансОйл» утвердил тарифы по транспортировке российской нефти через территорию Казахстана в Узбекистан, сообщает 15 ноября пресс-служба компании.

Приказом генерального директора компании от 10 ноября на период до 31 декабря 2017 года были утверждены тарифы для нерезидентов на услуги оператора по транспортировке нефти российского происхождения через Казахстан в Узбекистан.

Так, тариф на перекачку нефти по маршруту «граница Российской Федерации с Казахстаном — нефтеналивной пункт «Шагыр» установлен в размере $11,7 за одну тонну на 1000 км без НДС.

Согласно документу, тариф на налив нефти в железнодорожные цистерны на нефтеналивном пункте «Шагыр» установлен в размере $0,8 за одну тонну без НДС.

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Стоимость транспортировки российской нефти составил $22,9 за одну тонну без НДС, которая включает в себя стоимость перекачки нефти в размере $22,1 (с учетом тарифа в $11,7) и тариф на налив нефти в цистерны ($0,8).

Напомним, 16 сентября правительства Казахстана и Узбекистана подписали рамочное соглашение по осуществлению поставок российской нефти, в том числе по магистральным трубопроводам АО «КазТрансОйл» до нефтеналивного пункта «Шагыр».

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