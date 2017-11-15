РФ советуют подумать над усилением информационного влияния за рубежом

Москва, , 14:33 — REGNUM Принимая закон о СМИ-инагентах, России следует подумать над усилением информационного влияния за рубежом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября, об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Принимая этот закон, зеркальный, вынужденный, мы должны все-таки подумать о том, как усилить наше информационное влияние за рубежом», — сказал депутат Госдумы. «Мы должны делать все, чтобы наши компании, и «Россия сегодня «, и «Спутник» в условиях фактически санкций ни в чем не нуждались», — сказал депутат, отметив, что «слова правды, объективная точка зрения должны доходить до всех, кто интересуется политикой».

Поправки затронут СМИ с зарубежным финансированием. После приобретения статуса НКО-инагента на СМИ будут распространяться ограничения и обязанности, предусмотренные сейчас для некоммерческих организаций — иностранных агентов; также им будет грозить аналогичная для таких НКО ответственность за нарушение законодательства.

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