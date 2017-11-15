Минск заявил о готовности направить миротворцев в Донбасс

Минск, , 14:37 — REGNUM Минск готов направить миротворческую миссию в Донбасс для содействия урегулированию конфликта, заявил 15 ноября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Мы готовы выделить соответствующий миротворческий контингент, если это будет приемлемо для всех заинтересованных сторон, чтобы участвовать в решении миротворческих задач», — сообщил Макей.

Он добавил, что работа контактной группы по Украине носит важный и продуктивный характер, поэтому Минск будет готов рассмотреть вопрос о выделении миротворцев.

Напомним, в начале сентября Россия внесла в СБ ООН проект резолюции о введении миротворцев в Донбасс для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.

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18 сентября в ходе заседания СБ ООН Украина и США отказались обсуждать проект российской резолюции.

В ноябре стало известно, что США согласны направить на Украину контингент миротворцев численностью 20 тыс. человек.

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В России такое предложение отвергли, а состоявшиеся переговоры помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя США по Украине Курта Волкера подтвердили, что Москва и Вашингтон расходятся в понимании «путей достижения мира».

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