Омбудсменов и вице-губернаторов Петербурга смогут снимать за утрату доверия

Санкт-Петербург, , 14:34 — REGNUM Петербургский парламент утвердил порядок, по которому должностных лиц можно будет увольнять в связи с «утратой доверия», передает 15 ноября корреспондент ИА REGNUM. Как пояснил единоросс Денис Четырбок, представлявший документ, речь идет «о маститых должностях»: вице-губернаторах, руководителях Контрольно-счетной палаты, уполномоченных при губернаторе по правам ребенка, правам человека, правам предпринимателя.

Утратить доверие можно, если лицо «является стороной конфликта интересов», «осуществляет предпринимательскую деятельность», «лицо входит в состав попечительских советов и органов управления иностранных НКО». Законопроект готовился вместе с прокуратурой.

Если чиновник был назначен губернатором, то и решение об увольнении может принять градоначальник, если же дело касается увольнения тех должностных лиц, которых утверждает парламент — например, омбудсменов — то окончательное решение будет за Заксобранием.

«В перечень должностей не вошли судьи Уставного суда Петербурга и депутаты ЗакСа. Сделано это не потому, что мы умышленно хотим вывести эти категории людей из-под действия закона, а потому, что сегодня нам федеральное и региональное регулирование просто не позволяет это сделать», — пояснил Четырбок. По словам единоросса, «закон очень важный и назревший».

Между тем, это вызвало критику среди его коллег. Так, «яблочник» Борис Вишневский заявил, что недоверие одного чиновника другому — не основание для увольнения. Он считает, что пора остановить и увольнения губернаторов «в связи с утратой доверия президента».

«А, может быть, кто-то из губернаторов может не вполне доверять президенту. Ну, и что? Мне важно, чтобы они работали, исполняли свои обязанности, а не их взаимное доверие», — сказал Вишневский.

В связи с этим он предложил переписать документ и утвердить порядок освобождения от должности в связи с нарушением федерального законодательства, а не утратой абстрактного «доверия», так как этот термин юридически никак не определен.

Кроме того, на его взгляд, следует поставить вопрос о доверии граждан к должностным лицам, которые нарушают права граждан, не реагируют на обращения жителей или просто категорически непригодны для своих постов.

«Может, кто-то из этих лиц имеет такую репутацию, что его стыдно держать на госдолжности Санкт-Петербурга. Так давайте предусмотрим процедуру увольнения, если общество и граждане ему не доверяют и имеют на это основания. А просто писать, что он какую-то строку декларации о доходах не заполнил или совершил еще какое-то нарушение? Это не утрата доверия. Декларации у нас все научились писать так, что порой хочется чиновникам регионального и федерального уровня подойти и подать на бедность пару монет в положенную шляпу — ничего у них нет, ни квартиры, ни машины, зато супруги или дети обладают удивительными способностями к предпринимательской деятельности», — сказал Вишневский.

«Эсер» Алексей Ковалев не согласился с тем, что за пределы действия закона выведены лица, занимающие должности в избирательных комиссиях. «Это самое благодатное поле для коррупции и конфликта интересов», — сказал Ковалев.

Заметим, часть 1 статьи 13.1 федерального закона №273 «О противодействии коррупции» предусматривает, что чиновника можно уволить в связи с утратой доверия.

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