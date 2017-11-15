Песков прокомментировал поправку о СМИ-иноагентах

Москва, , 14:24 — REGNUM Власти Российской Федерации смогут «зеркально ответить» на притеснения свободы российских СМИ за рубежом. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя принятие Госдумой поправок о СМИ-иноагентах.

«Любые посягательства на свободу российских СМИ за рубежом не остаются и не будут оставаться без весьма жесткого ответа», — сказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что речь идет о реакции как со стороны общественного мнения, так и со стороны исполнительной и законодательной власти, «которая, используя возможность, которая предоставляется этим законом, сможет своевременно обеспечивать зеркальный ответ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 ноября Госдума РФ приняла закон о СМИ — иностранных агентах в третьем чтении. Все думские фракции единогласно 414 голосами поддержали зеркальный ответ РФ на давление на российские СМИ, а именно телеканала Russia Today в США.

Читайте также: Госдума приняла закон о СМИ-иноагентах